Smrdibube mnogim baštovanima pred kraj leta prave probleme upravo na zrelim plodovima. Napadaju različite vrste povrća, a paradajz i paprika spadaju među biljke na kojima njihovo hranjenje može ostaviti prilično vidljive tragove.

Problem se najčešće primeti kada se na paradajzu pojave blede, žućkaste ili beličaste mrlje. Odrasle smrdibube i njihove larve probijaju pokožicu ploda i hrane se biljnim sokovima.

Na mestu uboda mogu nastati takozvane mutne mrlje, dok tkivo ispod njih postaje beličasto i sunđerasto. Koliko će šteta biti velika zavisi i od toga koliko je plod razvijen. Kod mesnatog povrća, poput paradajza, smrdibube mogu izazvati promene i na površini i unutar ploda, dok se kod potpuno zrelih paradajza često primete samo promene u boji.

Dobra vest je da takav paradajz ne mora automatski da završi u kanti. Ako je oštećenje manje, problematični deo možete da odsečete, pod uslovom da ostatak ploda nema znakove truljenja i da ga iskoristite odmah za salatu.

Jedan od najjednostavnijih načina da sprečite veću štetu jeste redovan pregled biljaka. Posebnu pažnju obratite na donju stranu listova, stabljike i grozdove sa plodovima, jer se upravo tamo mogu skrivati odrasle smrdibube, larve i jaja.

Ako ih primetite dok ih još nema mnogo, ručno uklanjanje može biti veoma korisno. Možete ih pokupiti rukavicama ili ih pažljivo otresti sa biljke u posudu sa vodom i malo sapuna.

Pored odraslih smrdibuba i larvi, na listovima treba tražiti i nakupine jaja. Ako ih primetite, uklonite ih što pre.

Korov i ostaci biljaka štetočinama mogu pružiti idealna mesta za skrivanje i prezimljavanje.

Zato je nakon berbe dobro ukloniti ostatke povrća, opalo lišće i drugi biljni materijal koji se nepotrebno gomila oko gredica.

Urednija bašta znači i manje mesta na kojima smrdibube mogu da se sakriju, prežive hladniji period i ponovo pojave sledeće sezone.

Iako je primamljivo odmah posegnuti za prskanjem kada vidite veći broj smrdibuba, stručnjaci upozoravaju da neselektivni insekticidi mogu napraviti više štete nego koristi.

Takva sredstva mogu uništiti i korisne insekte i oprašivače, dok potpuno suzbijanje smrdibuba insekticidima i onako može biti teško.

Zbog toga se u manjim kućnim baštama prednost daje redovnom praćenju biljaka i ručnom uklanjanju štetočina.

Kod ozbiljnije najezde postoje i registrovana sredstva za zaštitu povrća, ali je važno koristiti samo preparat koji je dozvoljen za konkretnu biljku i štetočinu. Takođe se mora poštovati karenca, odnosno period koji mora proći od tretiranja do berbe.

To je posebno važno kod paradajza, koji se tokom ovog dela godine često bere svakodnevno. Neki preparati, poput insekticidnog sapuna, mogu delovati na mlađe razvojne stadijume pojedinih smrdibuba, dok je njihov efekat na odrasle jedinke znatno slabiji.

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