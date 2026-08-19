Vatrogasni zvaničnici u Teksasu hvale postupke dve sestre koje su u toku noći primetile da kuća njihovih komšija gori i digle uzbunu, čime su stanarima dale dovoljno vremena da pobegnu.

Vatrogasna služba južnog okruga Okrug Montgomeri navela je u objavi na društvenim mrežama da se požar dogodio u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, 17. avgusta.

Vatrogasci su pozvani na intervenciju zbog požara na stambenom objektu u Hrastovom Grebenu Sever (Oak Ridge North), uz preliminarne informacije da se stanari i dalje nalaze unutar kuće.

Prema navodima službe, sestre Ava (5) i Mija (9) probudile su se i videle kako vatrena stihija izbija iz kuće njihovih komšija.

„Zvučalo je kao kada stojite tik uz mikrotalasnu pećnicu u kojoj pucaju kokice“, prisetila se kasnije Mija u izjavi za KHOU.

„Bilo je toliko veliko da se skoro približilo našoj kući“, dodala je Ava opisujući požar kom je posvedočila.

Devojčice su odmah obavestile svoju majku, koja je potom kontaktirala komšije i tako im omogućila dragoceno vreme za bekstvo.

„Zahvaljujući njihovoj hrabrosti i brzoj reakciji, stanari su uspeli da izađu napolje“, saopštila je vatrogasna služba.

Zvaničnici su saopštili da su se vatrogasci suočili sa snažnim požarom u garaži i uspesno ga ugasili, pri čemu nije bilo prijavljenih povređenih.

Izbegnuta tragedija

Pomoćnik načelnika Vatrogasne službe južnog okruga Montgomeri, Adam Mur, je u intervjuu za ,,KHOU" izjavio da su stanari kuće (bračni par i njihova beba) spavali u trenutku izbijanja požara i da nisu bili svesni šta se dešava, uprkos tome što su detektori dima bili ispravni i radili. On je dodao da se požar iz garaže proširio na prolaz i potkrovlje.

„Ovo je moglo da se završi tragično“, rekao je Mur za ovaj medij.

Mija je takođe izjavila da se molila dok je posmatrala požar iz svoje kuće, nadajući se da će njene komšije „izaći bezbedno i da niko neće biti povređen“.

Vatrogasna služba južnog okruga Montgomeri saopštila je da je uzrok požara i dalje pod instagacijom.

„Posebno smo ponosni što možemo da odamo priznanje Avi i Miji na njihovoj hrabrosti, prisebnosti i brzom razmišljanju“, navela je služba u svojoj objavi na društvenim mrežama. „Sa samo 5 i 9 godina, njihovi postupci napravili su ogromnu razliku i služe kao važan podsetnik na to zašto poznavanje pravih koraka u trenutku kada vidite ili čujete znake požara može spasiti živote.“

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