Ako vam je posuda za hranu u potpunom haosu, udahnite duboko i izdahnite. Sve će biti u redu — i ne morate se pomiriti sa životom u kom večito tragate za izgubljenim poklopcima. Primena samo nekoliko jednostavnih saveta može vam pomoći da vaše višekratne posude nikada više ne ostanu bez poklopca, kao i da vam ormarić ne bude zatrpan viškovima bez para.
Evo kako da organizujete rasparene posude za hranu i smirite haos u ormariću.
Skladištite posude za hranu na jednom mestu
Posudama za ručne radove je mesto u kutku za hobije, posudama za kupatilo u kupatilu, a posudama za hranu u kuhinji. I tačka. Ovo je vaš prvi korak u organizaciji ormarića za odlaganje hrane i stvari u njemu.
Stavite posude u ostavu ili gde god da najkomotnije staju. „Organizacija treba da bude podrška vašem životu, a ne da vam stvara dodatni posao“, kaže Tajler Mur, autor knjige ,,Tidy Up Your Life" za sajt Martha Stewart.
Bacite zaostale poklopce i posude
Ako se posuda polomila, a vi i dalje čuvate njen poklopac — ili obrnuto — bacite to. Možda deluje kao bacanje, ali najverovatnije nećete uskoro nabaviti novu posudu koja odgovara baš tom poklopcu. Pobrinite se da svaka posuda i poklopac imaju svog para, a ako nemaju, izbacite ih.
Što se tiče uparenih posuda i poklopaca koje nikada (ili retko) ne koristite, razmislite o tome da ih donirate lokalnoj prodavnici polovne robe ili narodnoj kuhinji. Volonteri u narodnoj kuhinji mogu ih iskoristiti za pakovanje preostale hrane za korisnike.
Znate one ekstra velike posude čudnog oblika koje čuvate skroz u dubini ormarića? Prestanite da zauzimate prostor i umesto toga podelite velike porcije preostale hrane u manje posude. Dodatni plus: tako se hrana i lakše podgreva!
Perite posude i poklopce zajedno
Zajedničko pranje je ključno za održavanje organizacije. Ako u mašini za sudove nema mesta i za posudu i za njen poklopac, sačekajte sledeći ciklus ili ih operite ručno kako biste bili sigurni da su i vrh i dno čisti u isto vreme. Ako koristite posudu bez poklopca, svejedno brzo isperite i poklopac kako bi sve ostalo na jednom mestu.
Presipajte selektivno
Prelivanje prilikom presipanja može stvoriti nered. „Nema ništa frustrirajuće od presipanja ovsenih pahuljica u posudu samo da biste shvatili da poslednja četvrtina kesice ne staje“, kaže Mur. „Gde onda čuvate taj višak? U originalnoj ambalaži? To potpuno poništava smisao presipanja.“
Mur predlaže da budete selektivni u pogledu onoga što odlučite da presipate i da pažljivo razmotrite veličine i dimenzije posuda, kao i svoje kuvačke navike. „Što se mene tiče, isplati se presipati osnovne namirnice za pečenje poput brašna, šećera, smeđeg šećera, praška za pecivo i sode bikarbone, jer volim da vidim koliko čega imam na zalihama“, kaže Mur. „To je takođe korisno za hranu poput testenine, pirinča ili žitarica koje se uredno slažu i lako sipaju u posudu.“
Koristite kutije za posude i poklopce
Ako vaše posude ne mogu da se slažu jedna u drugu, upotrebite dve odvojene kutije: jednu za poklopce, a drugu za posude. Kada se operu i osuše, čisti predmeti se vraćaju u svoje odeljke — i budite strogi u vezi sa tim!
Stalci takođe mogu pomoći u organizaciji poklopaca, držeći ih uspravno tako da možete videti svaki od njih.
Razmislite o novim posudama
Posude za hranu imaju svoj vek trajanja. Kada dođe vreme da ih zamenite, razmislite o rešenju koje će sve držati u redu. „Obožavam posude sa preklopnim poklopcima jer je poklopac trajno pričvršćen“, kaže Mur. „Nema šta da se izgubi, a lako se slažu jedna na drugu, što pomaže da se maksimalno iskoristi prostor u ostavi.“
Mur takođe predlaže brendove posuda za hranu koji dizajniraju sve svoje veličine tako da odgovaraju istom poklopcu. „Umesto da preturate po fijoci pokušavajući da nađete odgovarajući vrh, svaki poklopac odgovara svakoj posudi“, kaže Mur. „To čini odlaganje stvari mnogo jednostavnijim.“
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