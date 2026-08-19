Mlada devojka jednog jutra se probudila sa ukočenim vratom, a samo nekoliko sati kasnije je bila potpuno paralizovana.

Helen Finčam (24) iz Bridženda bila je sasvim obična devojka čiji se život naglo promenio pre tri godine kad ju je zadesilo retko stanje pod nazivom transverzalni mijelitis.

Helen je dan pre svog iznenadnog kolapsa provela sa sestričinom na plaži. Pošto se sutradan probudila sa ukočenim vratom, pomislila je da je to posledica spavanja u nezgodnom položaju. Međutim, samo nekoliko sati kasnije, Helen je ležala na svom krevetu sa grčom u grudima.

"Nikad nisam bila bolesna, pa sam znala da nešto sigurno nije u redu. Borila sam se da dišem, a onda sam imala bolove i u ruci. Pozvala sam doktora i sekretarica mi je rekla da odmah dođem u bolnicu. Tek onda sam počela da paničim", rekla je Helen.

Helen, pre ovog stanja, nije patila od posledica nekog pada i nije doživela ništa što bi joj izazvalo ovo stanje koje se obično dešava nakon bakterijske infekcije.

"Sledećeg dana su me odveli u drugu bolnicu gde su mi testirali reflekse. Uopšte mi nisu reagovali. Počela sam da plačem, a nisam više mogla ni da obrišem suze", priseća se Helen.

Njeno stanje je zaista retko i zadesi oko 300 ljudi na godišnjem nivou, i to je neurološki poremećaj izazvan upalom kičmene moždine.

Za sada ne postoji lek za transverzalni mijelitis, ali rehabilitacija može pomoći oporavku i umanjiti simptome.

Helen je šest meseci provela u bolnici i još dvanaest na rehabilitaciji i od tada je povratila pojedine pokrete i snagu u rukama. Sad živi u posebno adaptiranom stanu na prizemlju u Bridžendu.

"Ruke mogu da pomeram toliko da sama mogu da se hranim, ali ne mogu da sečem niti da kuvam. Potrebna mi je stalna nega. Ne mogu mnogo toga da uradim nezavisno. Ljudi mi pomažu da se okupam, obučem, pomeram, izađem iz automobila", kaže Helen.

Ne želi da bude zavisna od nečije pomoći, zato je Helen rešena da postane snažnija kako bi bila nezavisnija, ali to se pokazalo jako napornim budući da ima samo petnaest minuta fizioterapije sedmično, jer ova mlada devojka trenutno nije u stanju da vežba duže.