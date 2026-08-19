Zeleni čaj važi za jedan od najpopularnijih napitaka među ljudima koji vode računa o ishrani ili pokušavaju da skinu kilograme. Međutim, postoji velika razlika između šolje zelenog čaja i koncentrovanih ekstrakata koji se nalaze u pojedinim suplementima.

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) ranije je upozorila da velike količine katehina iz suplemenata zelenog čaja mogu predstavljati rizik za jetru.

Problem nisu obične šolje čaja

Zeleni čaj prirodno sadrži katehine, biljna jedinjenja kojima se pripisuju brojna korisna svojstva. Međutim, kod koncentrovanih ekstrakata njihova količina može biti mnogo veća nego kada jednostavno skuvate čaj.

Prema proceni EFSA, kod dodataka ishrani koji obezbeđuju 800 mg ili više EGCG-a dnevno zabeleženo je povećanje određenih pokazatelja oštećenja jetre. Ipak, stručnjaci nisu mogli da utvrde dozu ekstrakta koja bi se mogla smatrati potpuno bezbednom za sve korisnike.

To ne znači da će svako ko uzme takav suplement imati probleme sa jetrom, niti da treba izbegavati običan zeleni čaj. EFSA nije pronašla naznake oštećenja jetre pri uobičajenoj konzumaciji napitka od zelenog čaja.

Poseban oprez sa preparatima za mršavljenje

Problem je što se ekstrakt zelenog čaja često nalazi upravo u suplementima koji se reklamiraju osobama koje žele da smršaju. Zbog visoke koncentracije aktivnih sastojaka, kapsula nije isto što i šolja čaja.

U medicinskoj literaturi opisani su i retki, ali ozbiljni slučajevi oštećenja jetre povezani sa suplementima koji sadrže ekstrakt zelenog čaja. Zbog toga „prirodno“ na etiketi nikako ne bi trebalo automatski shvatiti kao „bez rizika“.

Ako koristite suplemente sa ekstraktom zelenog čaja, važno je da proverite sastav i količinu EGCG-a, ne prekoračujete preporučenu dozu i posebno budete oprezni ako već imate probleme sa jetrom ili uzimate lekove.