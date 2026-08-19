Ovan

Četvrtak vam donosi mnogo energije i potrebu da završite ono što ste započeli. Na poslu ćete biti odlučni i primećeni, a jedan razgovor može vam otvoriti novu mogućnost. Pazite samo da ne budete previše nestrpljivi prema ljudima koji ne prate vaš tempo. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može vratiti bliskost. Slobodni Ovnovi mogu dobiti poruku od osobe koja im je zanimljiva.

Bik

Danas vam najviše odgovaraju mir i strpljenje. Jedno poslovno ili finansijsko pitanje počinje da se rešava, ali će biti potrebno još malo vremena da vidite pravi rezultat. Ne trošite novac impulsivno. U ljubavi vas očekuju toplina i sigurnost, a partner može pokazati da ozbiljno razmišlja o zajedničkoj budućnosti. Slobodni Bikovi mogu ostvariti kontakt koji će se postepeno razvijati.

Blizanci

Četvrtak donosi mnogo razgovora, poruka i novih informacija. Moguće je da ćete saznati nešto što će promeniti vaš plan, ali će se kasnije pokazati korisnim. Na poslu budite pažljivi sa detaljima i nemojte obećavati više nego što možete da ispunite. U ljubavi vas očekuju flert i zanimljiva komunikacija. Slobodni Blizanci mogu upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati.

Rak

Bićete posebno osetljivi na atmosferu oko sebe, ali će vam intuicija pomoći da prepoznate kome možete verovati. Na poslu se držite svojih obaveza i ne preuzimajte tuđe probleme. U ljubavi je pravo vreme da pokažete osećanja umesto da čekate da druga strana napravi prvi korak. Veče vam donosi mir i prijatnu atmosferu u krugu bliskih ljudi.

Lav

Vaša harizma danas dolazi do punog izražaja. Moguće su pohvale, uspešan dogovor ili prilika da pokažete svoje sposobnosti pred ljudima koji mogu uticati na vaš napredak. Budite sigurni u sebe, ali ne dozvolite da ponos odlučuje umesto vas. U ljubavi vas očekuju strast i romantika. Slobodni Lavovi mogu privući osobu koja će im otvoreno pokazati interesovanje.

Devica

Četvrtak vam donosi potrebu da napravite red u obavezama i završite ono što je ostalo nedovršeno. Bićete produktivni ako se ne budete bavili sitnicama koje nisu važne. Finansijski dan zahteva malo opreza. U ljubavi pokušajte da ne analizirate svaku reč i postupak. Jedan iskren razgovor može doneti više bliskosti nego što očekujete.

Vaga

Dan je povoljan za dogovore, saradnju i popravljanje odnosa sa ljudima iz okruženja. Ako postoji nesporazum koji traje već neko vreme, danas možete pronaći pravi način da ga rešite. U ljubavi vas očekuju pažnja, romantika i lep zajednički trenutak. Slobodne Vage mogu dobiti poruku ili poziv koji će im popraviti raspoloženje.

Škorpija

Vaša intuicija danas je veoma jaka i pomoći će vam da sagledate situaciju iz drugačijeg ugla. Na poslu nemojte svima otkrivati svoje planove dok ne budete sigurni kome možete verovati. U ljubavi vas očekuje ozbiljniji razgovor koji može produbiti odnos. Slobodne Škorpije mogu se iznenada zainteresovati za osobu koju do sada nisu posmatrale na romantičan način.

Strelac

Četvrtak vam donosi želju za promenom i izlaskom iz svakodnevne rutine. Mogući su novi planovi, zanimljiv poslovni kontakt ili razgovor o putovanju. Na poslu budite fleksibilni jer se nešto može promeniti u poslednjem trenutku. U ljubavi vas očekuju vedri trenuci, flert i dobro raspoloženje. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga kroz prijatelje ili društveno okupljanje.

Jarac

Vaš trud danas može biti primećen i nagrađen. Na poslu ćete pokazati ozbiljnost i odgovornost, a moguće je da dobijete zadatak koji vam može doneti dodatno iskustvo ili napredak. U finansijama budite racionalni. U ljubavi pokažite više nežnosti i nemojte dozvoliti da poslovne obaveze zauzmu sve vaše vreme. Jedna mala pažnja može mnogo značiti.

Vodolija

Danas vam dolaze nove ideje i mogućnosti koje niste očekivali. Jedan razgovor može otvoriti vrata zanimljivoj saradnji ili novom projektu. Na poslu se oslonite na kreativnost, ali proverite sve detalje pre nego što donesete konačnu odluku. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija i mogućnost prijatnog iznenađenja. Slobodne Vodolije mogu započeti novo poznanstvo sasvim spontano.

Ribe

Četvrtak vam donosi emotivnu stabilnost i potrebu da se udaljite od svega što vam stvara nepotreban stres. Intuicija će vam pomoći da donesete dobru odluku, posebno u privatnom životu. U ljubavi vas očekuju nežnost, iskrenost i osećaj sigurnosti. Slobodne Ribe mogu upoznati osobu uz koju će se osećati prirodno i opušteno. Veče provedite u miru, jer vam je potreban odmor od svega što vas je umaralo.

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