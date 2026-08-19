Letnja šminka podrazumeva lagane teksture i prirodan izgled. Teške pudere, mat završnicu i tamne karmine tokom toplih dana zamenjuju blistav ten i neutralne nijanse.
Visoke temperature zahtevaju proizvode koji neće opteretiti kožu i sprečiti je da diše.
Teško nam je da se tokom letnjeg perioda odreknemo šminke, pa je zato važno pronaći prave proizvode i napraviti jednostavan, svež i dugotrajan izgled.
Prirodan ten je osnova
Jedna od najvećih prednosti leta jeste preplanuli ten. Čak i blaga boja kože čini da vam bude potrebno manje šminke, a lice izgleda zdravije i odmornije. Kako toplota podstiče znojenje i pojačano lučenje sebuma, teški puderi mogu dodatno da opterete kožu i zapuše pore. Zato je preporuka da bogate kreme zamenite laganijim formulama, a umesto tečnih pudera birate pudere u prahu ili druge lagane teksture.
Ako ste već postigli preplanuli ten na letovanju, dovoljno je samo da bronzerom naglasite konture lica i dodate mu toplinu i prirodan sjaj. Ukoliko imate problematičnu kožu, lagana BB krema ili kompaktni puder biće sasvim dovoljni za ujednačen ten.
Oči su idealno mesto za malo boje
Ako želite prirodan izgled, nema potrebe za upečatljivim senkama, ali oči možete istaći ajlajnerom ili olovkom u beloj, tirkiznoj, zelenoj ili svetlucavoj nijansi.
Za one koji vole odvažnije kombinacije, maskara u boji, zlatnoj nijansi ili sa diskretnim šljokicama može biti zanimljiv izbor. Ipak, važno je ne preterivati. Kada su trepavice u centru pažnje, ostatak šminke trebalo bi da ostane sveden.
Sjajne usne za letnje večeri
Tokom dana dovoljno je da na usne nanesete balzam sa blagom nijansom koji će ih negovati i diskretno istaći.
Uveče je dovoljno da dodate bezbojni sjaj za usne, koji će celom izgledu dati dodatnu svežinu i blistavost, bez osećaja težine.
Kako postići savršenu letnju šminku?
Za početak nanesite laganu podlogu u toploj nijansi kajsije koja će ujednačiti ten. Zatim nanesite puder u prahu ili drugu laganu podlogu, a bronzer rasporedite preko slepoočnica, ispod jagodica i duž linije vilice kako biste licu dali prirodnu dimenziju.
Na jagodice dodajte malo rumenila ili hajlajtera za svež izgled. Oči naglasite bronzanim ajlajnerom uz liniju trepavica i završite maskarom. Na usne utapkajte malo karmina kako biste pojačali njihovu prirodnu boju, a ceo izgled zaokružite slojem sjaja za usne koji će licu dati dodatnu svežinu i sjaj.
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