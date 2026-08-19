Ako ste već postigli preplanuli ten na letovanju, dovoljno je samo da bronzerom naglasite konture lica i dodate mu toplinu i prirodan sjaj. Ukoliko imate problematičnu kožu, lagana BB krema ili kompaktni puder biće sasvim dovoljni za ujednačen ten.

Oči su idealno mesto za malo boje

Ako želite prirodan izgled, nema potrebe za upečatljivim senkama, ali oči možete istaći ajlajnerom ili olovkom u beloj, tirkiznoj, zelenoj ili svetlucavoj nijansi.

Za one koji vole odvažnije kombinacije, maskara u boji, zlatnoj nijansi ili sa diskretnim šljokicama može biti zanimljiv izbor. Ipak, važno je ne preterivati. Kada su trepavice u centru pažnje, ostatak šminke trebalo bi da ostane sveden.

Sjajne usne za letnje večeri