Premda je za gošće na venčanju bela boja zabranjena, i to iz sasvim praktičnog razloga, kako vas neko ne bi zamenio za mladu, postoje situacije u kojima je upravo ona deo zadatog koda oblačenja.

Jedna od njih bilo je venčanje francuskog dizajnera Žakmusa i njegovog dugogodišnjeg partnera Marka Maestrija, održano na otvorenom na jugu Francuske. Među gošćama je bila i Dua Lipa, koja je stigla u dugoj, beloj i potpuno prozirnoj haljini s delikatno izvezenim cvetovima, koju je za nju dizajnirao lično Žakmus. U belom su bile i druge gošće, među njima dizajnerka cipela Amina Muadi i francuska manekenka Didi Stone.

Osim u beloj dugoj haljini, na većini venčanja bilo bi prilično nepristojno pojaviti se i u potpuno prozirnoj haljini s vidljivim donjim vešom. Ali ako je bela bila deo koda oblačenja, a haljinu je pritom dizajnirao lično mladoženja, ko smo mi da tvrdimo suprotno?

I upravo je to možda najvažnije pravilo pri odabiru outfita za tuđe venčanje: ne postoji univerzalna formula. Ono što bi na jednom venčanju bilo potpuno neprikladno, na drugom može biti upravo ono što se od gostiju očekuje. Pre nego što odlučimo šta ćemo obući, vredi uzeti u obzir nekoliko stvari, od koda oblačenja i mesta održavanja do doba dana, sezone i same prirode venčanja. Ali, s obzirom na to da je ipak reč o svečanoj prilici, neka pravila ipak postoje i najčešće nećete pogrešiti ako ih se pridržavate.

Za početak, pročitajte pozivnicu

Ako na pozivnici piše elegantno, to nije tek usputna informacija koju možemo naprosto zanemariti. Isto važi i za koktel, proslava u bašti, venčanje na plaži ili neku drugu naznaku formalnosti. Kod oblačenja gostima govori koliko se od njih očekuje da budu formalno odeveni, a njegovo ignorisanje može rezultirati autfitom koji je previše ležeran ili, isto tako, nepotrebno svečan. Ako kod oblačenja nije naveden, što je često slučaj, to ne znači da pravila ne postoje.

Lokacija, termin i vrsta ceremonije mogu vam mnogo toga otkriti. Venčanje u luksuznom hotelu u večernjim satima prirodno će zahtevati drugačiji pristup od dnevnog slavlja u vrtu ili na plaži. A ako i dalje niste sigurni, uvek je bolje pitati nego pojaviti se u autfitu koji će vam biti neudoban ili u kojem ćete se tokom celog venčanja osećati kao da ste pali s Marsa. Takođe, pretpostavlja se da poznajete ljude na čije venčanje idete i da otprilike znate koliko su skloni modnim eksperimentima.

Ako je mlada poznata po tome što svaki izlazak pretvara u modnu reviju, verovatno neće imati ništa protiv malo odvažnijeg outfita. Ako je, pak, celog života verna klasici, možda nije trenutak da upravo na njenom venčanju pomerate granice svadbenog odevanja.

Nipošto nemojte pokušavati da zasenite mladu

Ako vaš život nije meksička sapunica, a vi niste zla bliznakinja čija je životna misija da zagorča život sestri koja se upravo udaje, savet „nemojte pokušavati da zasenite mladu” verovatno ćete shvatiti ozbiljno. To, naravno, ne znači da treba da se obučete neupadljivo.

Naprotiv, venčanje je sjajna prilika da konačno obučete haljinu koju možda ne biste nosili u svakodnevnim prilikama. Ali postoji razlika između legendarnog autfita i onoga koji svojim krojem, volumenom ili količinom ukrasa podseća na svadbenu kreaciju. Bela boja pritom nije jedini element na koji treba obratiti pažnju.

Boja slonovače ili šampanjca, kao i veoma svetle bež nijanse, takođe mogu izgledati gotovo belo na fotografijama, naročito kada ih nosimo u dugoj, minimalističkoj ili izrazito svadbenoj silueti. Ako niste sigurni, možda je bolje da odaberete neku drugu boju, osim ako, naravno, mlada nije naznačila drugačije.

Koliko kože je previše kože?

Iako se može činiti da je reč o sasvim drugom pravilu, iza preporuke da izbegavate provokativne outfite krije se isti razlog kao i iza one da ne nosite dugu belu haljinu. Kao gošća na venčanju ne želite da privlačite baš svu pažnju na sebe.

Glavni lik tog dana ipak je mlada i prilično je nepristojno pokušavati da joj ukradete pažnju, bilo slučajno ili namerno. Duboki dekolte, otvorena leđa, visoki prorez ili prozirni materijali sami po sebi ne čine autfit neprikladnim. Mnogo je važnije kako su ti elementi međusobno iskombinovani i da li odgovaraju ostatku venčanja.

Ali postavimo stvari ovako: ako određeni autfit ne biste nosili pred svojim osamdesetogodišnjim ujakom kojem su ugradili pejsmejker , nemojte ga nositi ni pred tuđim ujacima s pejsmejker. Venčanja su ipak svečani događaji, pa sićušne haljine, neonske boje, leopard dezen i ekstremno visoki prorezi koji bi savršeno funkcionisali u noćnom klubu možda ipak treba da ostanu kod kuće.

Nemojte otići u drugu krajnost

Da, znamo, vi ste osoba koja nikada ne nosi štikle. I ne morate. Ali venčanje je ipak prilika u kojoj svoje omiljene patike možete zameniti baletankama ili salonkama s debelom potpeticom.

Venčanje ipak nije odlazak na kafu, a farmerke, trenerka i slični odevni predmeti opuštenog ili sportskog karaktera nisu najbolji izbor za takvu priliku. Na većini svadbenih slavlja dolazak u takvom autfitu mogao bi se protumačiti kao nepristojan, jednostavno zato što svi znamo da je reč o svečanoj prilici i da se od gostiju očekuje da tome prilagode svoje odevanje.

Iako je reč o drugoj krajnosti, i preterano ležeran autfit, koji će se isticati u masi zvanica, može privući pažnju i skrenuti je s mlade, što, sasvim sam sigurna, niko ne želi.

Na kraju, cilj nije obući se tako da vas niko ne primeti, već pokazati da ste razumeli priliku i pronaći pravi balans. Ne morate izgledati kao da ste krenuli na crveni tepih, ali nemojte potpuno zanemariti trud i izgledati kao da ste na tuđem venčanju završili slučajno. Pažljivo doterivanje nije samo sebi svrha. Ono je i način da mladencima pokažete da cenite njih i važnost dana koji slave, objašnjava Vogue.

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