Mnogi kupci se obraduju kada na rafovima marketa vide rendani sir za picu koji je i do tri puta jeftiniji od uobičajenog. Ipak, ta niska cena nije nikakva pogodnost, već često znak da se radi o takozvanom lažnom siru, proizvodu koji jedva da ima veze sa mlekom.

Prevara se najčešće krije u deklaraciji, odštampanoj sitnim slovima na delu ambalaže koji kupci retko pažljivo gledaju dok žure kroz prodavnicu posle posla. Ako želite da znate šta zapravo unosite u dom, dovoljno je da obratite pažnju na jedan detalj pre nego što stavite proizvod u korpu.

Da biste prepoznali da li kupujete pravi sir ili njegovu jeftiniju zamenu, potrebno je da okrenete pakovanje i pronađete deklaraciju, koja se obično nalazi na poleđini ili pri dnu kese i često je štampana vrlo sitnim i jedva uočljivim slovima.

U prehrambenoj industriji važi pravilo da je prvi sastojak na listi ujedno i najzastupljeniji u proizvodu.

Kod pravog sira, poput gaude, edamera ili trapista, na prvom mestu u sastavu treba da stoji mleko ili pasterizovano mleko, bez odstupanja od tog pravila. Kod takozvanog lažnog sira, na prvom mestu se najčešće nalazi biljna mast ili delimično hidrogenizovana biljna mast, najčešće u obliku palminog ulja.

Takvi proizvodi u suštini predstavljaju mešavinu biljnih masti i skroba, uz dodatke koji im daju izgled i teksturu sličnu siru, ali bez pravog mlečnog sastava.

Po čemu se sir sa biljnom masti razlikuje u tanjiru (tri ključna testa)

Ako ste već kupili sir i niste sigurni šta je u pitanju, razliku možete najlakše primetiti tokom pripreme hrane.

Test topljenja na pici

Analogni sir se pod toplotom topi previše jednolično i dobija sjaj koji podseća na plastiku. Pravi sir se ponaša prirodnije, blago se zarumeni na ivicama i može da pusti malo masnoće, dok imitacija ostaje ujednačena i gumenasta.

Osećaj pod nožem

Kada se seče hladan, lažni sir je previše elastičan, lepi se za nož i često deluje gumeno. Uz to mu obično nedostaje karakterističan mlečni miris i blaga kiselkastost koju pravi sir ima.

Cena kao indikator kvaliteta

Pravi polutvrdi sirevi retko mogu imati izrazito nisku cenu. Ako je proizvod znatno jeftiniji od ostalih na polici, velika je verovatnoća da se radi o zameni mlečne masti biljnom masnoćom.

Šta znači oznaka „sirni proizvod“ na pakovanju

U prodavnicama se često mogu videti proizvodi koji na prvi pogled deluju kao sir, ali nose naziv „sirni proizvod“. To nije slučajan termin, već zakonska oznaka koja ukazuje da proizvod nije napravljen isključivo od mleka.

Naziv „sir“ može da nosi samo proizvod dobijen od mleka. Kada se u nazivu pojavi reč „proizvod“, to obično znači da je mlečna mast delimično ili u potpunosti zamenjena biljnim mastima, najčešće palminim uljem.

Gde se analogni sir najčešće nalazi

Ovakvi proizvodi se retko prodaju kao komadi sira na merenje, jer bi tada razlika u teksturi bila očiglednija. Najčešće se koriste tamo gde se sir topi ili gde su drugi ukusi dominantni.

Najčešće se nalaze u smrznutim picama i gotovim jelima, u jeftinom rendanom siru u kesama i u pojedinim vrstama tost listića. U takvim proizvodima teško je primetiti razliku dok se ne obrate pažnja na sastav.

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