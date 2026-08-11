Običan odlazak u dečiju igraonicu promenio je život Britanki Kler Veb (32) za samo nekoliko minuta.

Majka malog Tedija se tokom igre sa sinom udarila u dojku. Ubrzo je na istom mestu primetila oteklinu i tvrdu kvržicu, no ni u snu joj nije palo na pamet da će za nekoliko nedelja od lekara čuti okrutnu dijagnozu: agresivni rak dojke u četvrtom stadijumu, piše OK magazin.

Lekari joj tada nisu davali mnogo nade. Kler, koja dolazi iz Vorcestera, čak se plašila da neće doživeti kako njen sin kreće u školu. ''To me potpuno slomilo. Počela sam tugovati za životom koji sam zamišljala, za decom koju sam htela odgojiti i za putovanjima o kojima smo suprug i ja sanjali'', priseća se Kler, kojoj se, prema rečima lekara, rak već proširio i na pluća.

Umesto normalnog života, morala se pripremati za najgori scenario. Promenila je testament, sa suprugom razgovarala o budućnosti bez nje, a čak je i posetila pogrebno preduzeće. ''Sedeli smo tamo satima i planirali moju sahranu. Imala sam osećaj kao da sve posmatram iz daleka“, opisuje jezive trenutke mlada žena.

''Onkolog mi je rekao da imam anđela čuvara''

No tada je usledio preokret koji niko nije očekivao. Nakon tri hemoterapije lekari su objavili da na pretragama više nema nikakvih znakova bolesti. ''Moj onkolog mi je rekao da imam anđela čuvara, jer se ovako nešto ne događa često. Isprva smo se nadali samo da se rak neće pogoršati, a onda je odjednom nestao'', kaže Kler u neverici.

Zahvaljujući izvrsnoj reakciji organizma mogla se podvrgnuti i operaciji koju lekari u početku nisu smatrali mogućom. Danas nastavlja s imunoterapijom na svake tri nedelje i sama sebe opisuje kao pacijentkinju koja je izuzetno dobro reagovala na lečenje.

Najveća pobeda stigla je prošlog septembra, kada je prvi put mogla odvesti Tedija u školu. ''Kad sam mu oblačila uniformu i vodila ga tamo, bio je to najemotivniji dan u mom životu. Nije prošlo dugo otkako sam mislila da to nikada neću doživeti. Sada ga svaki dan vodim i dovodim kući'', kaže srećna majka.

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