Kralj Felipe VI i kraljica Leticija prisustvovali su svečanoj misi koju je u Barseloni služio papa Lav XIV, a dok je događaj imao veliki istorijski i verski značaj, mnogi nisu mogli da skinu pogled sa španske kraljice.

Leticija je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena evropskih kraljevskih porodica. Za ovu priliku odabrala je sofisticiranu belu haljinu španskog brenda Redondo Brand, koja je savršeno spojila jednostavnost i prefinjenost.

Model midi dužine, ravnog kroja, isticao se elegantnim drapiranim detaljima u predelu grudi, rukavima do tri četvrtine i kvalitetnim krep materijalom koji je dodatno naglasio otmenost celokupnog izdanja. Haljina je pratila liniju tela bez preteranog isticanja figure, što je njenom stajlingu dalo dozu kraljevske suzdržanosti.

Modnu kombinaciju upotpunila je belim cipelama sa kaišićem i niskom potpeticom, kao i elegantnom torbom u istoj nijansi. Raspuštena kosa, efektna šminka i viseće minđuše sa biserima dodatno su naglasili njenu prirodnu lepotu, dok je pažnju privukao i njen omiljeni prsten brenda Coreterno, koji često nosi na važnim događajima.

Svečanost u čuvenoj Sagradi Familiji bila je posvećena blagoslovu i inauguraciji Kule Isusa Hrista, centralnog dela veličanstvenog zdanja Antonija Gaudija, koje će po završetku postati najviša crkva na svetu.

Dok je kralj Felipe VI ostao veran klasici u tamnoplavom odelu, beloj košulji i zelenoj kravati, Leticija je još jednom uspela da bude glavna modna zvezda događaja. Njena bela haljina dokaz je da prava elegancija ne zahteva upadljive detalje, već pažljivo odabrane krojeve, kvalitetne materijale i samopouzdanje kojim se nose.