Kada nemam mnogo vremena, kajgana je moj idealan doručak, ručak ili večera – brzo se sprema, zasiti me i gotovo uvek je ukusna. Međutim, godinama sam je pravio na najjednostavniji način: razbijem jaja direktno u tiganj, posolim, pobiberim i mešam dok se ne ispeku.

Ali, kao veliki ljubitelj hrane, znam da postoje mnogo bolji načini za pripremu kajgane koji joj daju bogatiji ukus i savršeniju teksturu. Video sam razne varijante – od posebnog načina mućenja jaja do različitih tehnika pečenja i dodataka koji se ubacuju pre pripreme.

Jedan od najčešćih dodataka je mleko, pa sam se zapitao da li ono zaista treba da se nađe u kajgani. Zato su novinari pitali četiri iskusna kuvara, a svi su dali gotovo isti odgovor.

Da li mleko treba dodavati u kajganu?

Kuvari se slažu da ne postoji jedinstveno pravilo. Dodavanje mleka je stvar ličnog ukusa, a ne obavezni korak.

„Mleko u kajgani je potpuno opciono. Nekima se dopada jer jaja čini nešto mekšim, ali nije neophodno“, kaže kuvarica Kat Maris.

Zašto mleko menja teksturu?

Kako objašnjava šefica kuhinje Mišel Dol Olson, razlog leži u vodi koju mleko sadrži.

„Kada u jaja dodate malo mleka i umutite ih, unosite dodatnu vlagu. Tokom pečenja ta tečnost isparava i stvara paru koja utiče na strukturu proteina u jajima. Zbog toga kajgana postaje vazdušastija i mekša“, navodi ona.

Ipak, važno je ne preterati.

„Dovoljna je jedna kašika mleka na dva jaja. Veća količina može da učini kajganu vodenastom“, upozorava Nelson Serano-Bahri iz Američkog odbora za jaja.

Nije svako mleko isto

Stručnjaci napominju da obrano ili mleko sa malim procentom masti neće dati efekat kakav mnogi očekuju.

„Ako želite bogatiji ukus, bolje je koristiti punomasno mleko, pavlaku za kuvanje ili slatku pavlaku“, kaže vlasnica restorana Karen Lukanik.

Ona dodaje da sama u kajganu najčešće stavlja malo slatke pavlake jer joj daje kremastiju teksturu i puniji, gotovo puterast ukus.

Tajna savršene kajgane

Bez obzira na to da li dodajete mleko ili ne, kuvari ističu da je najvažniji način pripreme.

Jaja treba peći na tihoj do srednje jakoj temperaturi, lagano mešati i skloniti sa vatre pre nego što deluju potpuno gotova.

„Jaja nastavljaju da se peku i nakon što ih sklonite sa šporeta. Zato ih treba izvaditi malo ranije kako bi ostala mekana, sočna i kremasta“, savetuje Serano-Bahri.

Dakle, mleko nije obavezno, ali može da doprinese mekšoj i vazdušastijoj kajgani. Najvažnije je da pronađete način pripreme koji vama najviše odgovara.