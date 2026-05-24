Ako vam je muka od kamenca i dosadnih vodenih mrlja na staklu tuš kabine, imamo rešenje! Naša čitateljka Olja nam je dala recept za prirodno sredstvo za čišćenje tuš kabine koje će staklo učiniti blistavo čistim kao novo, bez hemikalija i napornog ribanja. Olja kaže da od kada je dobila taj recept, samo time čisti tuš kabinu.

Održavanje stakla tuš kabine može biti jedan od najzahtevnijih poslova u kupatilu. Da bi kabina uvek bila čista i bez kamenca, važno je da se redovno briše, ali zahvaljujući ovom jednostavnom triku, posao će trajati samo nekoliko minuta!

Prirodno sredstvo za čišćenje

Sve što vam je potrebno već imate kod kuće – belo sirće i tečni deterdžent za sudove. Belo sirće je poznato po sirćetnoj kiselini koja rastvara kamenac i prljavštinu, dok deterdžent uklanja masnoće i ostatke sapuna. Zajedno čine moćan tandem koji vraća sjaj bez tragova i mrlja.

Recept za sprej koji čisti staklo

Uzmite jednake količine belog sirćeta i tečnog deterdženta za sudove. Sipajte ih u bocu sa raspršivačem i dobro promućkajte. Poprskajte staklo tuš kabine i ostavite da deluje 5 minuta. Obrišite sunđerom ili mikrofiber krpom, a zatim pređite suvom tkaninom. Kamenac i mrlje će nestati u trenu, a staklo će zasijati kao da je novo! Ovaj sprej možete koristiti i za pločice, slavine, ogledala i staklene površine u kupatilu.

