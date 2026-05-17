Tvrdokorne žute mrlje i kamenac u WC šolji često je teško ukloniti čak i skupim sredstvima za čišćenje. Ipak, poznata stručnjakinja za domaćinstvo Marta Stjuart otkrila je jednostavan trik pomoću kojeg WC šolja može ponovo zablistati za manje od sat vremena.

Najbolje od svega je što su vam potrebna samo dva sastojka koja većina ljudi već ima kod kuće.

Kako očistiti kamenac u WC šolji?

Pre nego što počnete sa čišćenjem kamenca, potrebno je smanjiti nivo vode u WC šolji. To možete uraditi puštanjem vode ili zatvaranjem dovoda vode iza toaleta.

Nakon toga sipajte belo sirće na sva požutela mesta. Na mrlje iznad nivoa vode stavite papirne ubruse natopljene sirćetom. Ostavite da deluje najmanje 30 minuta, a kod tvrdokornih naslaga i do sat vremena.

Zatim dodajte jednu šolju sode bikarbone. Kada se sirće i soda bikarbona pomešaju, stvara se pena koja pomaže razgradnju kamenca i žutih naslaga.

Posle 15 minuta istrljajte WC četkom i pustite vodu kako biste isprali ostatke.

Kako sprečiti brzo stvaranje kamenca?

Stručnjaci savetuju da se WC šolja čisti najmanje jednom nedeljno kako bi se sprečilo nakupljanje kamenca i žutih mrlja.

Posebnu pažnju treba obratiti na otvore za ispiranje ispod ivice šolje, jer se tu često skupljaju mineralne naslage koje dovode do nepravilnog protoka vode i stvaranja novih fleka, savetuje portal „marthastewart“.

Redovno održavanje i prirodna sredstva poput sirćeta i sode bikarbone mogu pomoći da WC šolja dugo ostane čista i blistava.

