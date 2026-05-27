Zbog visoke vlažnosti i čestog kontakta s vodom, fugne lako postaju idealno stanište za buđ i razne nečistoće. Vremenom, bele fugne potamne, dobiju crne fleke i ostavljaju utisak zapuštenosti, čak i kada su pločice čiste.

Upotrebite sastojke koje imate u kući

Postoji jednostavno i efikasno rešenje koje ne zahteva skupe hemikalije. Sve što vam treba verovatno već imate kod kuće. Dva sastojka koja čine čuda u čišćenju fugna su soda bikarbona i hidrogen (3%). Soda bikarbona je prirodni abraziv koji ne samo da uklanja nataloženu prljavštinu, već i deluje blago izbeljujuće.

S druge strane, hidrogen peroksid je poznat po svom antibakterijskom dejstvu, ubija gljivice i buđ, ali i dodatno posvetljuje površinu na koju se nanosi. Upravo zato su ova dva sastojka savršena kombinacija za dubinsko čišćenje i obnavljanje izgleda fugna.

Kako da pripremite i koristite ovu smesu

U plastičnoj posudi pomešajte sodu bikarbonu i hidrogen dok ne dobijete pastu srednje gustine, dovoljno čvrstu da se zadrži na vertikalnim površinama. Uzmite staru četkicu za zube ili neku drugu manju četku sa čvrstim vlaknima i nanesite pastu direktno na fugne. Pobrinite se da smesa potpuno prekrije sve crne i prljave delove. Ostavite pastu da deluje najmanje pet minuta, kako bi aktivni sastojci počeli da razgrađuju naslage prljavštine i buđ.

Zatim snažno istrljajte fugne četkicom, posebno tamo gde su najviše prljave. Ako je potrebno, nanesite novu količinu paste i ponovite postupak. Nakon što ste dobro istrljali, isprerite toplom vodom, a zatim obrišite pločice i fugne čistom suvom krpom ili peškirom.

Rezultati su vidljivi gotovo odmah, fugne će povratiti prirodnu belinu, a kupatilo će delovati svežije i higijenski čistije. Za održavanje čistoće, ponavljajte ovaj tretman jednom mesečno ili po potrebi, naročito u oblastima gde se često javlja buđ, poput tuš kabina ili oko kade.

