Snimak jednog para nakon ljubavnog sastanka postao je pravi hit na društvenim mrežama, ali ne zbog romantičnog trenutka, već zbog reakcije grupe muškaraca koja ih je krišom posmatrala i snimala.

Na videu se vidi kako mladić prati devojku do ulaza u zgradu. Nakon što su se zagrlili i poljubili za laku noć, on se okrenuo i krenuo kući, umesto da uđe u njen stan. Upravo taj trenutak izazvao je podsmeh muškaraca koji su ih snimali sa strane.

Dok je devojka unosila šifru za ulaz, mladić se spremao da ode, a iz pozadine su se mogli čuti komentari kako je „u minusu“, aludirajući na to da je navodno platio troškove prvog izlaska, a zauzvrat dobio samo poljubac.

Video je ubrzo postao viralan i prikupio više od četiri miliona pregleda, ali reakcije javnosti nisu bile onakve kakve su autori snimka očekivali.

Društvene mreže stale u njegovu odbranu

Veliki broj korisnika osudio je muškarce koji su snimali par i ismevali mladića, ističući da je njegovo ponašanje bilo sasvim normalno i pristojno.

„Da li sam ja lud ili je ovo potpuno normalan sastanak?“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su primetili da je upravo devojka inicirala poljubac za rastanak i da ništa u njihovoj interakciji nije delovalo neobično.

Posebno su se nizale kritike na račun ljudi iza kamere. „Rugaju se čoveku zato što se ponašao kao džentlmen“, glasio je jedan od komentara. „Znači, problem je što nije na silu pokušao da uđe u njen stan?“, upitao je drugi korisnik.

Mnogi su ocenili da su pravi gubitnici upravo oni koji su se podsmevali paru.

Rasprava o modernim sastancima

Ovaj viralni snimak pokrenuo je širu debatu o kulturi zabavljanja i očekivanjima koja ljudi danas imaju od ljubavnih sastanaka.

Brojni komentatori istakli su da se pristojnost, pažnja i poštovanje sve češće posmatraju kroz prizmu koristi i „onoga što se dobija zauzvrat“, kao da su ljubavni odnosi neka vrsta poslovne transakcije.

Ipak, reakcije većine pokazale su da mnogi i dalje veruju u drugačiji pristup. Za njih uspešan sastanak ne mora nužno da se završi odlaskom u nečiji stan i sek*ualnim odnosom, već razgovorom, poštovanjem i željom da se osoba ponovo vidi.

Upravo zbog toga, mladić sa snimka za mnoge nije ispao gubitnik, već primer kako pristojno ponašanje treba da izgleda.

Video: