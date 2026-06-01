Šporet sa ravnom pločom će sijati kao nov! Sipajte ova 2 sastojka, sve fleke nestaju!

Nedeljni horoskop od 1. do 7. juna: Vage čekaju sudbonosni susreti, a Bikovi osvajaju sve pred sobomPrethodna vest
Šporeti sa ravnim pločama lepo izgledaju, ali nisu savršeni. Lako se mogu oštetiti ako ne pazite kako ih održavate.
Velika prednost šporeta sa staklokeramičkom pločom jeste u tome što se lakše čisti kad nešto iskipi, ali se lako može i ogrebati ili oštetiti na drugi način ako ne pazite kako to radite. Osetljiva površina indukcione i ravne ploče zabranjuje upotrebu oštrih i abrazivnih sredstava za čišćenje, umesto toga je poželjno koristiti specijalizovana sredstva.
Neki proizvođači indukcionih ploča za kuvanje imaju svoja posebna sredstva za čišćenje. Mi vam predlažemo jeftiniji način koji provereno skida fleke bez problema.
Čistite šporet sa ravnom pločom nakon svake upotrebe kako biste sprečili stvaranje tvrdokornih mrlja i zagorelih delova hrane koje je potrebno sastrugati. Ploča mora biti hladna kada je brišete.
Poprskajte je sirćetom i ostavite da stoji 10 minuta. Preko njega dodajte sodu bikarbonu i pustite da počne da peni. Pređite preko ploče čistom i navlaženom krpom od mikrovlakana i temeljno uklonite sirće i sodu bikarbonu.
Nakon toga, ispolirajte ploču do sjaja čistom i suvom krpom od mikrovlakana.
Video:
Komentari (0)