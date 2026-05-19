Za savršeno ispeglanu odeću neophodna je čista pegla bez kamenca, mrlja i drugih nečistoća. Vremenom se u pegli nakuplja kamenac koji može otežati peglanje, zapušiti otvore za paru i ostavljati fleke na garderobi.

Ako se pitate kako očistiti peglu od kamenca brzo i jednostavno, rešenje se krije u sastojcima koje već imate kod kuće – alkoholnom sirćetu i destilovanoj vodi.

Ova prirodna metoda za čišćenje pegle pomaže da uklonite naslage kamenca, poboljšate rad pare i produžite vek trajanja uređaja.

Kako ukloniti kamenac iz pegle

Za pripremu rastvora za skidanje kamenca potrebno je da pomešate jednake količine alkoholnog sirćeta i destilovane vode.

Pomešajte alkoholno sirće i destilovanu vodu u činiji. Napravite dovoljno rastvora da možete da potopite donji deo pegle.

Uključite peglu i zagrejte je do srednje temperature, a zatim je isključite iz struje.

Potopite samo grejnu ploču pegle u pripremljeni rastvor i ostavite da stoji oko 30 minuta. Mešavina će omekšati naslage kamenca.

Uzmite staru četkicu za zube i nežno istrljajte površinu pegle kako biste uklonili omekšani kamenac.

Obrišite peglu čistom vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke kamenca i rastvora.

Pre peglanja odeće, testirajte peglu na staroj krpi kako biste proverili da li je potpuno čista i da li para pravilno funkcioniše.

Zašto je važno redovno čistiti peglu?

Redovno čišćenje pegle od kamenca ne samo da sprečava pojavu fleka na odeći, već i produžava vek trajanja uređaja. Naslage kamenca mogu oštetiti unutrašnje delove pegle, smanjiti jačinu pare i otežati peglanje.

