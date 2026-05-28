Mnoge domaćice izbegavaju da koriste za čišćenje kuće sredstva puna hemije, zbog zdravlja članova porodice, alii kućnih ljubimaca. Zato pronalaze razne načine za prirodno čišćenje. Jedan od njih je i upotreba začina, poput cimeta.

Dezinfikuje i uklanja bakterije

Cimet je jedan od najpopularnijih začina, ne samo zbog svog neodoljivog mirisa u kolačima, već i zato što je izuzetno koristan u domaćinstvu, recimo, za čišćenje kuće. Pored toga što ima prijatan miris, cimet je prirodno dezinfekciono sredstvo, što ga čini idealnim za održavanje higijene u domu. Njegova antibakterijska svojstva pomažu u čišćenju i dezinfekciji, a s obzirom na to da ne ostavlja lepljive tragove, vrlo je efikasan za čišćenje podova.

Stavite ga u vodu za brisanje

Jedan od najlakših načina za korišćenje cimeta u čišćenju je dodavanje praha u vodu za brisanje podova. Dodajte jednu kašiku cimeta u prahu u kantu vode i obrišite podove kao i obično. Ako želite da efekat čišćenja bude još jači i da vam sve blista danima, možete koristiti eterično ulje cimeta. U tom slučaju, stavite 20 kapi eteričnog ulja u vodu, što će dodatno pojačati dezinfekciju i doprineti jačem, svežem mirisu. Preporučuje se da ovu vrstu čišćenja obavite jednom nedeljno kako biste uživali u svežini i čistoći, a uz to će vaša kuća prijatno mirisati danima.

