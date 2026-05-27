Čišćenje stakala i ogledala mnogima je jedan od najnapornijih kućnih poslova, posebno jer se prašina i fleke veoma brzo ponovo pojavljuju. Zbog toga sve više ljudi bira prirodna sredstva za čišćenje koja ne sadrže jaku hemiju, a mogu lako da se naprave kod kuće.

Jedan od popularnih trikova za čišćenje staklenih površina uključuje samo dva sastojka - belo sirće i sodu bikarbonu. Ova kombinacija postala je omiljena među ljubiteljima prirodnog održavanja doma jer efikasno uklanja masnoću, fleke i nečistoće, a pritom je ekološki prihvatljiva.

Belo sirće poznato je po tome što dezinfikuje površine i uklanja masne naslage, dok soda bikarbona pomaže u uklanjanju tvrdokornih mrlja i ostataka prljavštine. Za pripremu sredstva dovoljno je pomešati jednu šolju belog sirćeta sa dve šolje tople vode i dodati kašičicu sode bikarbone. Nakon toga rastvor se sipa u bocu sa raspršivačem i spreman je za upotrebu.

Pored toga što ovakvo sredstvo može doprineti uštedi novca, njegova velika prednost je i to što ne sadrži agresivne hemikalije. Zbog toga je posebno pogodno za osobe koje su osetljive na jaka sredstva za čišćenje ili imaju alergije.