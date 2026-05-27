Kraj maja jedan je od najvažnijih perioda za radove u bašti jer su temperature stabilnije, zemlja dovoljno zagrejana, a opasnost od kasnih mrazeva uglavnom prošla. Upravo zato ovo je idealno vreme za sadnju toploljubivog povrća koje tokom leta brzo raste i daje bogat rod. Uz dobro pripremljeno zemljište, dovoljno sunca i redovno zalivanje, bašta može doneti obilje domaćih plodova.

Šta treba zasaditi u maju?

Paradajz je među najpopularnijim kulturama za sadnju u ovom periodu. Najviše mu prijaju sunčane pozicije, rastresita i plodna zemlja, kao i redovno zalivanje bez kvašenja listova. Preporučuje se i postavljanje potpore odmah nakon sadnje kako bi stabljika pravilno rasla i lakše nosila plodove.

Paprika najbolje uspeva kada se posadi u toploj zemlji i na mestu zaštićenom od vetra. Pošto ima plitak koren, važno je održavati konstantnu vlažnost zemljišta, posebno tokom visokih letnjih temperatura.

Krastavci brzo napreduju kada se sade u zagrejanoj zemlji. Mogu se uzgajati direktno na lejama ili uz mrežu, što olakšava održavanje i čuva plodove od prljanja. Potrebno im je dosta vode, ali se preporučuje zalivanje direktno uz koren kako bi se smanjio rizik od bolesti.

Tikvice su poznate kao veoma zahvalna kultura jer brzo rastu i daju obilne prinose. Potrebno im je dovoljno prostora zbog velikih listova i širenja biljke, a najbolje uspevaju na sunčanim mestima i u hranljivom zemljištu. Za najbolji ukus preporučuje se berba dok su plodovi još mladi.

Patlidžan ima slične zahteve kao paprika i paradajz. Potrebno mu je mnogo sunca, stabilna temperatura i zaklon od promaje. Zemlja treba da bude plodna i umereno vlažna, uz povremeno prihranjivanje tokom rasta.

Kupus se može saditi i krajem maja za letnju i jesenju berbu. Traži dosta vlage i hranljivo zemljište, ali i redovnu kontrolu zbog mogućih napada gusenica i drugih štetočina tokom toplijih dana.