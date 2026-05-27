Glumac Rasel Krou (62) postao je viralan nakon što je poslao upozorenje fanovima koji su se okupili ispred njegovog hotela u Parizu, tražeći njegov autogram. Video koji se proširio društvenim mrežama prikazuje glumca koji izdaje skup pravila lovcima na autograme.

Okupljene je upozorio da će napustiti improvizovano druženje ako se samo jedna osoba bude ponašala neprimereno. "Slušate li? Ostanite gde jeste, nemojte me je**no napadati. Doći ću do vas. Dajte svima prostora. Čim neko bude nepristojan, odlazim. Shvatate?", poručio je žestoko.

Njegova interakcija je postala viralna te je izazvala raspravu o tome da li je glumac dobro postupio. Međutim, većina komentatora odbranila je glumačku zvezdu.

"Ne krivim ga. Ti ljudi su lešinari koji ne mare ni za koga osim za sebe. Bravo za njega. Granice", "Ovo se činilo iskreno pošteno od Rasela? Postavio je neke granice, ostao i potpisao autograme. U čemu je problem?", "Postavio je jasne granice s publikom. Ljudi su se prilično agresivno gurali, a on je i dalje odvojio vreme da potpiše autograme za fanove", bili su neki od komentara.

Krou je u Pariz stigao sa svojom 20 godina mlađom devojkom, Britni Teriot, te su zajedno prisustvovali otvaranju French Opena. Par je zajedno već otprilike pet godina, a prve glasine o romansi izazvali su u novembru 2020., kada su uhvaćeni u poljupcu tokom teniskog meča.

Glumac je prethodno bio u braku s Danijel Spenser. Venčali su se 2003., a rastali 2012. godine. Zajedno imaju dvojicu sinova – Čarlsa i Tenisona.

Krou je prošle godine rekao da se ne planira ponovo venčati. "Zašto bih prolazio kroz to... već sam jednom bio u braku. Znam kako to može ići i kuda to može ići. Dakle, ne moram ići na to mesto", rekao je u emisiji "60 Minutes".

