Nema goreg trenutka od onog kada posle večere shvatite da voda u sudoperi više ne odlazi. Stoje mehurići, oseća se neprijatan miris, a vi već zamišljate poziv vodoinstalateru i novi trošak. Ipak, pre nego što posegnete za jakim hemikalijama ili starim trikovima sa sodom bikarbonom i sirćetom, zavirite u frižider.

Možda zvuči neverovatno, ali običan limun i malo krupne soli često mogu da urade više nego skupi preparati iz prodavnice.

Zašto soda i sirće nisu uvek najbolje rešenje

Mnogi prvo posegnu za sodom bikarbonom i sirćetom jer taj trik kruži internetom godinama. Mehurići deluju moćno, ali stručnjaci objašnjavaju da se te dve supstance zapravo međusobno neutrališu. Efekat izgleda dramatično, ali često ne rešava pravi problem – masnoću i naslage koje se lepe za cevi.

A upravo se tu krije glavni uzrok većine začepljenja u kuhinji.

Trik sa limunom koji domaćice obožavaju

Ako ste tog dana cedili limun za limunadu ili čaj – ne bacajte koru.

Uzmite dve polovine limuna i obilno ih pospite krupnom solju. So deluje kao prirodni „piling“ za cevi, dok limunska kiselina razlaže masnoću i neprijatne naslage.

Zatim ubacite limun u odvod i pažljivo prelijte ključalom vodom.

Posle minut ili dva pustite toplu vodu iz slavine. U mnogim slučajevima sudopera će ponovo normalno da otiče, a kuhinja će mirisati sveže umesto na hemiju.

Zašto limun radi bolje nego što mislite

Limun nije samo trik naših baka. Njegova prirodna kiselina pomaže u razlaganju masnoće, dok prijatan miris uklanja ustajale neprijatne mirise iz odvoda.

Još jedna prednost je što ne oštećuje cevi kao agresivna hemijska sredstva.

Ako nemate svež limun, poslužiće i zamrznute kore koje ste sačuvali upravo za ovakve situacije.

Ako voda i dalje stoji – probajte ovaj potez

Nekad je problem tvrdoglaviji. Tada može pomoći stara metoda sa gumenom pljoskom.

Prekrijte malu rupicu za preliv mokrom krpom, prislonite pljosku na odvod i napravite nekoliko snažnih poteza gore-dole. Vakuum često izbaci čep koji se zadržao blizu površine.

Ako ni tada nema pomaka, problem je verovatno u sifonu ispod sudopere.

Hemija može napraviti još veći problem

Mnoga jaka sredstva za otpušavanje odvoda deluju brzo, ali mogu oštetiti plastične cevi i gumene spojeve. Dugoročno to često dovodi do curenja i mnogo skupljih popravki.

Zato mnogi danas sve češće biraju prirodnije metode koje ne uništavaju instalacije.

Tri navike koje sprečavaju začepljenje

Majstori kažu da većina problema nastaje zbog istih grešaka:

ne sipajte ulje iz tiganja u sudoperu

talog od kafe bacajte u kantu, ne u odvod

jednom nedeljno prelijte sudoperu ključalom vodom

Ove male navike mogu da vam uštede mnogo nerviranja.

Trik koji vredi sačuvati

Većina začepljenja nema veze sa velikim komadima hrane, već sa masnoćom koja se polako taloži u cevima. Zato kombinacija toplote, soli i kiseline često daje bolje rezultate nego što ljudi očekuju.

A najbolji deo? Sve što vam treba verovatno već imate kod kuće.