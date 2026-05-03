Kada paradajz krajem leta počne da usporava rast i daje manje plodova, mnogi misle da je sezoni došao kraj.



Saveti iskusnih baštovana





Ipak, iskusni baštovani godinama koriste jednostavan trik koji može da produži period berbe sve do kasne jeseni, pa čak i do prvih ozbiljnijih hladnoća. Reč je o metodi koja se prenosi generacijama, a zasniva se na prirodnoj reakciji biljke na stres.





Zasecanje biljke

Ova tehnika podrazumeva blago zasecanje korena biljke, tik iznad zemlje, sa jedne strane stabljike. Rez ne treba da bude dubok niti agresivan, već tek toliko da biljka oseti promenu. Kada paradajz doživi ovakav kontrolisani stres, pokreće svoj prirodni mehanizam preživljavanja. Umesto da energiju troši na razvoj novih listova, grana i dodatni vegetativni rast, biljka se usmerava na ono što joj je najvažnije, a to je sazrevanje već formiranih plodova.

Upravo zbog toga paradajz može nastaviti da daje crvene, zrele i sočne plodove i tokom jeseni, kada mnoge druge biljke već završavaju svoju sezonu. Ovaj trik posebno je koristan za one koji žele da produže domaću berbu i imaju svež paradajz za salate, kuvanje ili pripremu zimnice.





Dodatni trikovi

Pored ove metode, stručni baštovani savetuju i nekoliko dodatnih koraka.



Preporučuje se uklanjanje donjih listova koji više ne doprinose razvoju biljke, jer se tako poboljšava cirkulacija vazduha i smanjuje rizik od bolesti. Zalivanje bi trebalo obavljati ujutru, uz nešto manju količinu vode kako se sezona bliži kraju. Tokom hladnijih noći biljke se mogu zaštititi najlonom ili laganom folijom, čime se dodatno produžava period rađanja.



Uz malo pažnje, paradajz može donositi plodove mnogo duže nego što većina očekuje.



