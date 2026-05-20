Ako želite zdrav i bogat rod crnog luka, veoma je važno koje biljke sadite pored njega. Dobre kombinacije u bašti mogu pomoći da se luk zaštiti od štetočina, bolesti i truljenja, ali i da bolje napreduje i bude krupniji.

Kamilica štiti luk od štetočina

Kamilica je odličan saveznik crnog luka jer poboljšava ekosistem u bašti i odbija pojedine štetočine. Ove dve biljke se međusobno ne ugrožavaju i mogu uspešno da rastu jedna pored druge.

Neven tera insekte iz bašte

Neven je poznat po jakom mirisu koji odbija mnoge insekte i štetočine koje napadaju luk. Zato ga mnogi baštovani sade uz ivice leja sa crnim lukom.

Cvekla i luk su idealna kombinacija

Cvekla i crni luk imaju različit korenski sistem, pa ne crpe iste hranljive materije iz zemlje. Zbog toga mogu zajedno da rastu bez međusobnog ometanja.

Zelena salata poboljšava rast luka

Zelena salata je još jedna biljka koja se odlično slaže sa lukom. Dok luk ima plići koren, salata raste dublje u zemlji, pa ne predstavljaju konkurenciju jedna drugoj.

Spanać i luk daju bolji prinos

Crni luk može pomoći u zaštiti spanaća od biljnih vaši, pa se ova kombinacija često preporučuje u bašti. Sadnja spanaća pored luka može doprineti boljem i zdravijem rodu.

Celer održava baštu zdravom

Miris luka prirodno odbija štetočine, a kada se kombinuje sa celerom doprinosi zdravijem i čistijem baštenskom ekosistemu.

Peršun poboljšava uslove za rast

Peršun stvara povoljnije uslove za razvoj crnog luka i može doprineti njegovom zdravijem rastu.

Žalfija štiti luk od bolesti

Žalfija odbija insekte koji mogu da oštete crni luk i tako smanjuje mogućnost pojave bolesti i propadanja biljke.

Origano privlači korisne insekte

Origano u bašti privlači korisne insekte koji se hrane štetočinama, pa na prirodan način štiti crni luk i ostale biljke.

Pravilnim kombinovanjem biljaka u bašti možete smanjiti upotrebu hemikalija, zaštititi useve i obezbediti bogatiji rod crnog luka.

