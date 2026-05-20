Žene u Srbiji već decenijama koriste kupus dijetu kada žele brzo da smršaju. Mnoge žene tvrde da su izgubile 5-7 kilograma za nedelju dana.
Dijeta traje sedam dana i zasniva se na niskokaloričnoj, ali hranljivoj supi od kupusa. Supa se pravi od svežeg kupusa, paprike, paradajza, celera, šargarepe, luka i začina, i može se jesti u neograničenim količinama.
Tokom dijete, svakog dana se dodaju određene namirnice kako bi se osigurala raznovrsnost i osnovni nutritivni unos.
PLAN ISHRANE ZA SEDAM DANA
Prvi dan: Supa od kupusa i voće (osim banana)
Drugi dan: Supa od kupusa i povrće (osim krompira)
Treći dan: Supa, voće i povrće (osim krompira i banana)
Četvrti dan: Supa, banane (do 3 komada) i obrano mleko
Peti dan: Supa i kuvano meso (piletina ili riba) uz paradajz
Šesti dan: Supa, kuvano meso i povrće
Sedmi dan: Supa, integralni pirinač, povrće i voćni sok bez šećera
PREDNOSTI I MANE KUPUS DIJETE
Prednosti:
Brzi rezultati u gubitku kilograma
Detoksikacija organizma
Jednostavna priprema obroka
Mane:
Restriktivan režim ishrane
Nedostatak pojedinih nutrijenata
Moguć gubitak mišićne mase
NAPOMENA: Pre nego što započnete kupus dijetu, konsultujte se sa svojim nutricionistom ili lekarom, posebno ako imate zdravstvene probleme.
