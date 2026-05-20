Žene u Srbiji već decenijama koriste kupus dijetu kada žele brzo da smršaju. Mnoge žene tvrde da su izgubile 5-7 kilograma za nedelju dana.

Dijeta traje sedam dana i zasniva se na niskokaloričnoj, ali hranljivoj supi od kupusa. Supa se pravi od svežeg kupusa, paprike, paradajza, celera, šargarepe, luka i začina, i može se jesti u neograničenim količinama.

Tokom dijete, svakog dana se dodaju određene namirnice kako bi se osigurala raznovrsnost i osnovni nutritivni unos.

PLAN ISHRANE ZA SEDAM DANA

Prvi dan: Supa od kupusa i voće (osim banana)

Drugi dan: Supa od kupusa i povrće (osim krompira)

Treći dan: Supa, voće i povrće (osim krompira i banana)

Četvrti dan: Supa, banane (do 3 komada) i obrano mleko

Peti dan: Supa i kuvano meso (piletina ili riba) uz paradajz

Šesti dan: Supa, kuvano meso i povrće

Sedmi dan: Supa, integralni pirinač, povrće i voćni sok bez šećera

PREDNOSTI I MANE KUPUS DIJETE

Prednosti:

Brzi rezultati u gubitku kilograma

Detoksikacija organizma

Jednostavna priprema obroka

Mane:

Restriktivan režim ishrane

Nedostatak pojedinih nutrijenata

Moguć gubitak mišićne mase

NAPOMENA: Pre nego što započnete kupus dijetu, konsultujte se sa svojim nutricionistom ili lekarom, posebno ako imate zdravstvene probleme.

