Ako su parket ili laminat izgrebani, nema potrebe za skupim popravkama jer se manja oštećenja mogu sanirati jednostavnim kućnim trikovima.

Jedno od najpoznatijih rešenja je orah - utrljavanjem jezgra oraha u ogrebotinu oslobađaju se prirodna ulja koja popunjavaju oštećenje i čine ga manje vidljivim.

Za pliće ogrebotine može se koristiti i voštana olovka ili kreda, kojom se popuni trag, a zatim se površina ispolira mekom krpom nakon sušenja. Kod sitnih pukotina pomaže i majonez, jer ulja u njemu mogu da nateraju drvo da nabubri i zatvori manja oštećenja, nakon čega se višak obriše i površina se ispolira.

Za redovno održavanje laminata može se koristiti i blaga mešavina vode sa dečjim šamponom ili malo omekšivača, što podu vraća sjaj i čini ga urednijim i svežijim. Ovi jednostavni trikovi mogu pomoći da podovi izgledaju bolje bez angažovanja majstora i velikih troškova.