Dok danas mnogi spas traže u suplementima i skupim preparatima, naše bake su za brojne tegobe imale jednostavno rešenje iz prirode. Jedna biljka posebno je imala gotovo posebno mesto u svakom domu - hajdučka trava, poznata i kao stolisnik.

Upravo sada može se videti na livadama, pored puteva i po proplancima, sa sitnim belim cvetovima i karakterističnim mirisom koji je lako prepoznatljiv. Generacijama se koristila kao prirodna pomoć ženama, pa nije slučajno što su je starije žene nekada pažljivo sušile i čuvale tokom cele godine.

Zašto je hajdučka trava toliko cenjena?

U narodnoj medicini hajdučka trava važila je za jednu od najmoćnijih biljaka za žensko zdravlje. Verovalo se da ublažava brojne tegobe i pomaže organizmu da lakše podnese hormonalne promene.

Najčešće se koristila kod:

bolnih i neredovnih ciklusa

tegoba u menopauzi

grčeva i bolova u stomaku

nervoze i nesanice

problema sa varenjem

ženskih upala i nelagodnosti

Mnoge žene i danas redovno piju čaj od hajdučke trave jer veruju da umiruje telo i doprinosi boljem opštem stanju organizma.

Kako izgleda i kada se bere?

Hajdučka trava ima tanke stabljike koje mogu narasti i do 80 centimetara, dok su njeni sitni beli cvetovi grupisani u male cvetne glavice.

Najčešće cveta tokom leta, upravo u ovom periodu, zbog čega je sada idealno vreme za branje. Za pripremu čaja koriste se cvetovi i listovi.

Važno je da se biljka bere na čistim mestima, daleko od puteva i zagađenja.

Kako se priprema čaj?

Priprema je veoma jednostavna.

Jednu kašiku osušene hajdučke trave prelijte šoljom ključale vode i ostavite da odstoji oko 15 minuta. Nakon toga procedite i pijte dok je toplo.

Najčešće se preporučuje nekoliko šolja dnevno, uglavnom pre obroka.

Zašto su je bake čuvale kao malo blago?

Starije generacije verovale su da hajdučka trava „čuva ženu iznutra“. Zato je gotovo svaka kuća nekada imala osušene svežnjeve ove biljke spremljene za zimu.

I danas je možete pronaći u biljnim apotekama, ali i ubrati u prirodi ako znate gde raste.

Ipak, kao i kod svih lekovitih biljaka, savetuje se oprez i umerenost, posebno trudnicama, dojiljama i osobama koje koriste terapiju.