Zamrzavanje domaćih jela i ostataka hrane odličan je način da uvek imate ukusne obroke pri ruci i podstaknete češće kuvanje kod kuće. Dok se mnoga tradicionalna zamrznuta jela poput supa i lazanja dobro ponašaju u zamrzivaču, i druge namirnice, poput humusa, takođe mogu da se zamrznu.

Međutim, potrebna je posebna pažnja prilikom zamrzavanja i odmrzavanja humusa kako bi se sačuvali njegov ukus i glatka tekstura i sprečilo da postane zrnast.

Stručnjakinje Trejsi Vajntraub, šefica kuhinje i osnivačica kompanije ,,Gracefully Fed", i Karla Švan, vanredna profesorka i specijalistkinja za bezbednost hrane, su otkrile za sajt Martha Stewart najbolji način za zamrzavanje humusa, koliko dugo može da traje u zamrzivaču i jednostavan trik za vraćanje njegove kremaste konzistencije nakon odmrzavanja kako ne bi dobio zrnastu teksturu.

Kako odmrznuti i vratiti kremastu teksturu zamrznutom humusu

Prebacite humus iz zamrzivača u frižider i ostavite ga da se odmrzava preko noći. To mu omogućava da se postepeno odledi i pomaže u sprečavanju razdvajanja sastojaka.

Da biste vratili teksturu nakon odmrzavanja, prebacite humus u multipraktik i izmiksajte ga sa svežim limunovim sokom i maslinovim uljem. Zamrzavanje može ublažiti ukus belog luka i limuna, kaže Švanova, pa dodavanje tih sastojaka ponovo pomaže da humus dobije svež ukus.

Ako se humus razdvojio, dodajte malo vode i tahinija zajedno sa maslinovim uljem i limunovim sokom kako biste ga ponovo učinili glatkim i kremastim.

Kako pravilno zamrznuti humus

Domaći humus je jednostavan za pripremu i često ukusniji od kupovnog. Ako planirate da ga zamrznete za kasnije, nekoliko jednostavnih saveta za čuvanje može pomoći da zadrži svoju kremastu teksturu.

Vajntraubova i Švanova preporučuju čuvanje humusa u hermetički zatvorenim posudama. Prilikom punjenja ostavite najmanje oko 1,25 cm prostora do vrha posude kako bi se omogućilo širenje tokom zamrzavanja. „Zamrzavanje u manjim porcijama je najbolje“, napominje Švanova. „Tanak sloj maslinovog ulja na vrhu može pomoći da se smanji „freezer burn“ i očuva kvalitet.“

Taj sloj maslinovog ulja takođe može pomoći da humus zadrži konzistenciju, čineći ga glađim i kremastijim nakon odmrzavanja.

Koliko dugo humus može da stoji u zamrzivaču

Iako mnoge zamrznute namirnice mogu trajati od šest meseci do godinu dana, humus je najbolje konzumirati ranije. Vajntraubova i Švanova preporučuju da se u zamrzivaču čuva najduže tri do četiri meseca, jer se nakon tog perioda tekstura i ukus mogu pogoršati.

Humus koji je stalno zamrznut na −17,8 °C ostaje bezbedan za jelo neograničeno dugo, kaže Švanova, ali njegov kvalitet može pasti do nivoa kada više nije prijatan za konzumaciju.

Bonus video: