Mini-serija „Ptice umiru pevajući“, snimljena prema bestseleru Kolin Makalou, početkom osamdesetih osvojila je publiku širom sveta. Među najvećim zvezdama bila je i glumica Rejčel Vord, koja je tumačila nežnu i tragičnu Megi Kliri. Upravo ta uloga donela joj je nominaciju za Zlatni globus i status jedne od najpoželjnijih žena tog vremena.

Danas, međutim, njen život izgleda potpuno drugačije.

Od holivudske dive do života daleko od reflektora

Rejčel Vord je tokom osamdesetih važila za jednu od najlepših i najpoznatijih glumica na svetu. Publika ju je obožavala zbog harizme, lepote i emotivne uloge žene rastrzane između ljubavi i vere.

Ipak, iza glamura krio se sasvim drugačiji osećaj.

Glumica je godinama otvoreno govorila da ju je Holivud često posmatrao samo kroz fizički izgled i seksualnost, a ne kroz talenat. Vremenom joj je takav svet postao naporan, pa je odlučila da se udalji od crvenih tepiha i života pod reflektorima.

Preselila se u Australiju i pronašla mir daleko od filmske industrije.

Odrasla među aristokratama

Rejčel Kler Vord rođena je 1957. godine u Engleskoj, u bogatoj i uglednoj porodici. Odrastala je u Oksfordširu, okružena britanskom aristokratijom i tradicionalnim načinom života.

Iako je spolja sve delovalo idealno, kasnije je priznala da je odrasla uz veliki pritisak i emocionalnu distancu. Još kao tinejdžerka izdvajala se neverovatnom lepotom, pa je vrlo rano ušla u svet mode.

Krajem sedamdesetih postala je uspešna manekenka i krasila naslovnice prestižnih časopisa, uključujući i „Vog“. Američki mediji tada su je nazivali „licem osamdesetih“.

Serija koja joj je promenila život

Nakon uspešne manekenske karijere preselila se u SAD kako bi postala glumica. Igrala je u nekoliko filmova, ali pravi proboj dogodio se 1983. godine sa serijom „Ptice umiru pevajući“.

Milioni gledalaca pratili su ljubavnu priču Megi Kliri i sveštenika Ralfa de Brikasara, kojeg je igrao pokojni Ričard Čemberlen.

Serija je postala globalni fenomen, a Rejčel preko noći jedna od najvećih televizijskih zvezda.

Ali upravo na tom snimanju dogodila se i najvažnija privatna priča njenog života.

Ljubav sa Brajanom Braunom

Na setu je upoznala australijskog glumca Brajana Brauna. Iako su dolazili iz potpuno različitih svetova — ona iz aristokratske britanske porodice, a on iz radničke porodice iz Sidneja — među njima se odmah rodila velika ljubav.

Venčali su se 1983. godine, kada je Rejčel imala samo 24 godine.

Njihov brak i danas važi za jedan od najstabilnijih u svetu poznatih. Zajedno su dobili troje dece, među kojima je i glumica Matilda Braun.

Zašto je pobegla iz Holivuda

Iako je mogla da izgradi ogromnu filmsku karijeru, Rejčel je polako počela da se udaljava od Holivuda.

Više puta je govorila da ju je umarao svet opsednut mladošću, izgledom i slavom po svaku cenu. Posebno joj je smetalo što su žene u filmskoj industriji često bile „otpisivane“ čim ostare.

Umesto jurnjave za slavom, izabrala je mirniji život.

Počela je da režira i piše scenarije, a posebno se istakla filmom „Beautiful Kate“ iz 2009. godine, koji joj je doneo brojna priznanja u Australiji.

Danas izgleda kao potpuno druga osoba

Možda najveće iznenađenje u njenom životu jeste to što danas sa suprugom živi na velikom imanju u australijskoj dolini Nambuka, gde se bavi uzgojem stoke i regenerativnom poljoprivredom.

Nakon katastrofalnih požara u Australiji 2019. i 2020. godine, još više se posvetila prirodi i održivom načinu života.

Nekadašnja glamurozna zvezda danas često bez šminke radi na farmi, brine o životinjama i govori o važnosti unutrašnjeg mira.

Pokazala lice bez filtera i izazvala buru

Poslednjih godina Rejčel Vord postala je simbol prirodnog starenja. Na društvenim mrežama objavljivala je fotografije i snimke bez šminke i filtera, što je izazvalo burne reakcije.

Dok su je neki kritikovali i pisali da je „neprepoznatljiva“, mnoge žene širom sveta pružile su joj podršku zbog iskrenosti i odbijanja da živi pod pritiskom večne mladosti.

Sama kaže da se danas, u sedmoj deceniji života, oseća ispunjenije nego ikada ranije.