Ako su vam makaze otupile i više ne seku kao nekada, postoji jednostavan trik koji se godinama koristi u domaćinstvu, a potreban vam je samo običan šećer. Iako deluje neobično, kristali šećera mogu pomoći da se ivice sečiva blago očiste i osveže, čime makaze ponovo lakše seku. Zbog toga je ovo jedan od najpristupačnijih načina da poboljšate oštrinu makaza bez pomoći majstora.

Postupak je veoma lak. Sipajte kristal šećer u šolju ili manju posudu, pa nekoliko minuta otvarajte i zatvarajte makaze kroz šećer, kao da ga sečete.

Sitni kristali stvaraju blag abrazivni efekat koji može doprineti boljem poravnanju sečiva i učiniti ih oštrijim.

Ovaj trik može biti posebno koristan za makaze koje svakodnevno koristite u kuhinji, za sečenje papira, otvaranje pakovanja ili druge sitne kućne poslove. Pored toga, šećer može pomoći u uklanjanju lepljivih ostataka i nečistoća sa ivica sečiva, zbog kojih makaze često deluju tupo.

Nakon završetka postupka, preporučuje se da makaze prebrišete suvom ili blago navlaženom krpom kako biste uklonili ostatke šećera.

Za još bolji rezultat, nakon postupka možete naneti vrlo malu količinu ulja kako bi mehanizam makaza radio lakše i glatkije.

Ipak, ovaj postupak ne može zameniti profesionalno oštrenje kada su makaze ozbiljno oštećene ili potpuno istrošene, ali može poslužiti kao brzo i praktično rešenje za svakodnevnu upotrebu.

Zahvaljujući jednostavnom postupku i sastojcima koje gotovo svi već imaju u domu, trik sa šećerom postao je jedan od popularnijih saveta za održavanje makaza bez dodatnih troškova.

Mnogi se pitaju zašto se za ovaj trik koristi baš šećer, a ne so ili pirinač. Razlog je u strukturi kristala. Kristali šećera imaju dovoljno oštre ivice da mogu blago da očiste i osveže sečiva, a pritom nisu toliko grubi da oštete metal. Sa druge strane, so može biti previše agresivna i često zadržava vlagu, što može dovesti do pojave rđe, posebno kod jeftinijih makaza sa tanjim zaštitnim slojem.

Pirinač se takođe često pominje kao kućni trik, ali njegova zrna nemaju dovoljno abrazivnog efekta da bi zaista doprinela oštrenju. Može pomoći pri čišćenju, ali ne i pri vraćanju oštrine sečivima.

Ovaj postupak daje najbolje rezultate kod makaza koje su otupile usled svakodnevne upotrebe. Ukoliko su makaze pale, iskrivile se ili su korišćene za sečenje tvrdih materijala poput žice, šećer neće pomoći. Ako primetite oštećenja, zareze ili krivljenje sečiva, potrebno je profesionalno oštrenje ili zamena makaza.

Za makaze koje redovno koristite u kuhinji dovoljno je ponoviti postupak jednom mesečno, dok makaze za papir mogu ostati funkcionalne i duže bez dodatnog oštrenja. Jedan od znakova da je vreme za ponovno oštrenje jeste kada papir počne da se gužva tokom sečenja ili kada morate više puta da prelazite preko iste linije.

Postoji još jedan važan detalj koji mnogi zanemare pre oštrenja. Pre nego što počnete postupak sa šećerom, proverite spoj makaza. Ako je šraf previše labav, sečiva se neće pravilno dodirivati i makaze neće dobro seći čak ni kada su naoštrene. Dovoljno je blago zategnuti šraf kako bi makaze ostale pokretne, ali bez klimanja, a tek nakon toga uraditi tretman sa šećerom.

