Dženifer Lopez podelila je fotografiju u bikiniju i zadivila mnoge. Iako ima 56 godina, na njenoj vitkoj liniji, zategnutim mišićima i energiji mogu joj pozavideti i mnogo mlađe žene.

Osim što redovno posećuje teretanu, konzumira kvalitetne obroke koji podržavaju njen intenzivan životni ritam i zahtevan režim vežbanja.

Prema rečima poznate trenerke Trejsi Anderson, Dženifer se drži ishrane koja se temelji na svežim i organskim namirnicama.

Jedan od omiljenih obroka slavne zvezde uključuje jednostavne, ali nutritivno bogate namirnice. Prema pisanju časopisa In Touch, Dženifer ujutru često uživa u kombinaciji avokada, granole i bobičastog voća.

Avokado je bogat vlaknima i zdravim mastima koje mogu pomoći u održavanju zdravih nivoa holesterola i smanjenju rizika od koronarne bolesti srca.