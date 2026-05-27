Koliko puta vam se desilo da stavite jaja da se kuvaju, okrenete leđa na trenutak, a u šerpi vas sačeka haos i razliveno belance? Kako skuvati jaja da ne puknu pitanje je koje često zadaje muke čak i iskusnim domaćicama.

Rešenje je, međutim, veoma jednostavno i verovatno ćete se zapitati kako ga ranije niste znali.

Potrebna je samo jedna stara kuhinjska caka koju su naše bake odlično poznavale. Tajna je u malom triku koji se primenjuje pre nego što uključite šporet.

Zašto jaja pucaju tokom kuvanja?

Uzrok leži u jednostavnim fizičkim promenama, a najčešće su odgovorna tri razloga.

Nagla promena temperature predstavlja glavni problem. Kada hladno jaje iz frižidera stavite direktno u vrelu vodu, ljuska ne može da podnese temperaturni šok i dolazi do pucanja.

Na tupom delu jajeta nalazi se mali vazdušni džep. Kada se zagreje, vazduh počinje da se širi, stvara pritisak i izaziva pucanje ljuske pre nego što belance uspe da se stegne.

Do pucanja može doći i zbog grubog rukovanja. Dovoljna je i sitna, gotovo nevidljiva napuklina nastala prilikom spuštanja jajeta u šerpu da u ključaloj vodi nastane problem.

Stara caka koja provereno uspeva

Naše bake su jaja vadile iz frižidera oko sat vremena pre kuvanja i upravo u tome je bila tajna. Kada jaje dostigne sobnu temperaturu, pritisak unutar njega se stabilizuje i ljuska ostaje neoštećena.

Ako nemate vremena da čekate, tup kraj jajeta možete blago probušiti iglom ili čačkalicom pre kuvanja. Tako vazduh postepeno izlazi, bez stvaranja pritiska koji dovodi do pucanja.

Dodavanje soli i sirćeta u vodu nije samo stari trik bez osnova. So pomaže da ljuska bude otpornija tokom kuvanja, dok sirće ubrzava stezanje belanceta ukoliko dođe do sitnog pucanja, pa sadržaj ostaje unutar jajeta.

Kako skuvati jaja da ne puknu korak po korak

Jaja izvadite iz frižidera najmanje 15 minuta pre kuvanja kako bi dostigla približno sobnu temperaturu.

U šerpu sipajte hladnu vodu, pa dodajte kašičicu soli i kašičicu sirćeta.

Kada voda provri, pažljivo spustite jaja u šerpu.

Svako jaje spuštajte kašikom lagano do dna, bez naglog ubacivanja.

Za meko kuvana jaja dovoljno je oko 6 minuta kuvanja, za srednje kuvana 8 minuta, dok su za tvrdo kuvana potrebna približno 10 minuta.

Nakon kuvanja jaja odmah prebacite u hladnu vodu i ostavite ih najmanje pet minuta.

Koliko dugo kuvati jaja i zašto je hladna voda važna

Upravo se u ovom delu najčešće prave greške. Predugo kuvana jaja dobijaju sivkasti prsten oko žumanceta i postaju gumasta, dok nedovoljno kuvana ostaju lepljiva i teško se ljušte.

Hladna voda nakon kuvanja ima važnu ulogu jer trenutno zaustavlja proces kuvanja i pomaže da se između ljuske i belanceta stvori prostor zbog kojeg se jaja mnogo lakše ljušte. Bez tog koraka čak i dobro kuvano jaje može biti teško za guljenje.

Šta uraditi ako ste zaboravili da izvadite jaja iz frižidera

Ako su jaja ostala hladna, dovoljno je da tup kraj blago probušite iglom ili čačkalicom pre kuvanja. Na tom delu se nalazi mali vazdušni džep koji se zagrevanjem širi i stvara pritisak zbog kog ljuska puca. Mala rupica omogućava da vazduh postepeno izađe i tako sprečava pucanje.

U takvim situacijama dodatnu zaštitu pružaju i so i sirće u vodi. Čak i ako se pojavi manja pukotina, belance će se brže stegnuti i neće se razliti po šerpi.

