Emocionalna inteligencija u ljubavi nije isto što i dobra komunikacija, pažljivost ili ljubaznost. To je nešto mnogo dublje. To je sposobnost da osetite šta druga osoba proživljava i pre nego što uspe potpuno da objasni svoja osećanja. To je osećaj za trenutak kada nekome treba prostor, a kada mu je potrebna bliskost i zagrljaj. To je sposobnost da razumete sopstvene emocije dovoljno dobro da ih ne prenosite stalno na osobu koju volite. To je ostajanje prisutnim čak i u neprijatnim trenucima, bez potrebe da se sve odmah reši.

Neki ljudi ovu vrstu emocionalne inteligencije razvijaju godinama kroz iskustvo i rad na sebi. Drugi su, čini se, rođeni sa njom, a mesec rođenja mogao bi imati mnogo veze sa tim.

Meseci u kojima se rađaju emocionalno inteligentni ljudi

Februar

Ljudi rođeni u februaru, posebno u drugoj polovini meseca kada Sunce prolazi kroz znak Riba, poseduju jednu od najizraženijih emocionalnih inteligencija među svim mesecima rođenja. Ribe su znak koji briše granice između sopstvenih i tuđih osećanja, pa osobe rođene u februaru često intuitivno osećaju emocije drugih ljudi.

Oni ne slušaju samo ono što govorite, već primećuju i način na koji se osećate čak i kada ništa ne izgovorite. Često razumeju potrebe partnera pre nego što ih i sam partner postane svestan, zbog čega pored njih ljudi imaju osećaj da su istinski viđeni i shvaćeni.

Ipak, njihova najveća snaga može postati i slabost. Zbog velike osetljivosti često preuzimaju tuđe emocije i zaboravljaju na sopstvene. Kada nauče da razlikuju ono što zaista osećaju od emocija koje upijaju od drugih, postaju izuzetno pažljivi i nežni partneri koji sa velikom brigom čuvaju osećanja voljene osobe.

Jun

Ljudi rođeni u junu, posebno u drugoj polovini meseca pod uticajem Raka, važe za jedne od emocionalno najdostupnijih i najbrižnijih partnera. Rak je znak koji se prirodno oseća prijatno u svetu emocija i koji ne beži od dubokih osećanja.

Osobe rođene u junu ljubav pokazuju kroz prisutnost i sitnice. To može biti obrok koji pripreme kada primete da vam nije lako ili činjenica da pamte detalje koje ste spomenuli mesecima ranije. Njihova emocionalna inteligencija ogleda se u sposobnosti da stvore osećaj sigurnosti u vezi.

Rak bolje od mnogih drugih znakova razume da ljubav ne može da raste bez osećaja sigurnosti i prihvatanja. Partneri rođeni u ovom mesecu često stvaraju odnos u kojem druga osoba može da bude potpuno svoja, sa svim manama i nesavršenostima. Zauzvrat očekuju istu emocionalnu prisutnost i iskrenost.

Septembar

Ljudi rođeni u septembru emocionalno su inteligentni na mnogo tiši i suptilniji način od ostalih sa ove liste, ali jednako snažno. Devica, znak koji dominira većim delom septembra, stvara partnere koji vole kroz pažnju prema detaljima.

Oni primećuju stvari koje drugima promiču, kako pijete kafu, šta vas uznemirava ili koji mali gest pokazuje da zapravo niste dobro iako tvrdite suprotno. Njihova emocionalna inteligencija ne pokazuje se kroz velike izjave ljubavi, već kroz niz sitnih pažnji koje vremenom stvaraju dubok osećaj povezanosti.

Njihova najveća snaga leži u posmatranju ljudi. Device često razumeju druge bolje nego što oni razumeju sami sebe, upravo zato što pažljivo i nenametljivo analiziraju emocije i ponašanje. Njihov izazov u ljubavi jeste da nauče da istu pažnju i nežnost koju pružaju drugima usmere i prema sebi.

Oktobar

Ljudi rođeni u oktobru poseduju jednu od najizraženijih društvenih i partnerskih emocionalnih inteligencija. Vaga, znak koji vlada većim delom oktobra, prirodno je usmerena na odnose sa drugima i veoma lako prepoznaje dinamiku među ljudima.

U ljubavi to znači da partner rođen u oktobru ume da sagleda obe strane konflikta, da oseti atmosferu u odnosu i prilagodi se emocijama partnera. Oni ljude vide onakvima kakvi zaista jesu i pokušavaju da ih prihvate bez potrebe da ih menjaju prema sopstvenim očekivanjima.



