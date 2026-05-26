U svetu baštovanstva boranija važi za jednu od zahvalnijih kultura, brzo raste, ne zahteva previše nege i daje dobar rod, ali samo ako se ispoštuju osnovna pravila već na samom početku.

Ključ uspeha, pre svega, leži u pravom trenutku setve. Boranija ne podnosi hladnoću, pa se u zemlju stavlja tek kada se ona dovoljno zagreje. Ako se poseje prerano, seme može da truli ili da nikne veoma sporo.

Važna je i priprema zemljišta, ova biljka voli rastresitu i dobro dreniranu zemlju bogatu organskom materijom, ali ne podnosi sveže đubrivo. Najbolje uspeva na sunčanim mestima gde ima dovoljno toplote za pravilan razvoj.

Iako nije obavezno, seme se ponekad potapa nekoliko sati pre setve kako bi brže niklo, ali se ne preporučuje preterivanje jer može doći do oštećenja semena.

U bašti je bitno i sa čim se boranija sadi, tj. dobro se slaže sa šargarepom, salatom i krastavcima, dok joj ne prijaju luk i praziluk, koji mogu usporiti njen rast.

Česte greške koje smanjuju prinos su pregusta setva, nepravilno zalivanje i loš raspored u bašti. Boranija traži prostor, umerenu vlagu i zaštitu u najtoplijem delu dana, posebno tokom cvetanja.

Dobra vest je da se može sejati u više navrata tokom sezone, tj. od proleća pa sve do jula, a za jesenju berbu i drugi put u avgustu, kada se biraju brže sorte. Na taj način, uz malo planiranja, boranija može biti stalno prisutna u bašti tokom cele sezone.