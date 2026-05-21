Drveće je napravljeno od drveta, pa je bezbedno pretpostaviti da je, u određenoj meri, zapaljivo, ali neke vrste predstavljaju veći rizik od požara od drugih. Brzorastuće kleke i eukaliptusi, na primer, kao i biljke poput lavande i ruzmarina, nikada ne bi trebalo saditi pored kuće, jer su naročito lako zapaljivi.

Stručnjaci za baštovanstvo i zaštitu od požara su govorili o ovim veoma zapaljivim biljkama koje bi trebalo izbegavati u blizini kuće.

Eukaliptus

Eukaliptus je odličan za sušne krajeve jer mu nije potrebno mnogo vode, ali ova biljka veoma lako gori.

„Luči isparljiva eterična ulja u listovima i drugim delovima biljke, koja su veoma zapaljiva, čak i pri nižim temperaturama paljenja“, kaže Melvin Kubijan, stručnjak za baštovanstvo iz aplikacije ,,PlantIn" za sajt Martha Stewart.

Pored toga, kora eukaliptusa se ljušti u dugim trakama, stvarajući savršen suv otpad koji služi kao potpala, dodaje on. Zato ovo drvo treba saditi što dalje od kuće.

Bambus

Bambus je još jedna biljka koju ne bi trebalo saditi odmah pored doma.

„Kada se osuše, mrtve grane služe kao ogrev za pokretanje vatre“, kaže Kubijan. Osim toga, šuplje stabljike bambusa brzo se suše i mogu pucati ili eksplodirati kada su izložene vatri. „Osušeno lišće oko njega takođe može pomoći širenju plamena u slučaju slučajnog paljenja“, dodaje on.

Bor

Ovo drvo, uprkos tome što je poznato kao otporno na sušu i požare, zapravo je veoma zapaljivo.

„Svi delovi bora — iglice, kora i smola — izuzetno su zapaljivi zbog visokog sadržaja smole“, kaže Kubijan. Dugačke iglice stvaraju debeo sloj suvog gorivog materijala na zemlji, dodaje on, dok smola može eksplodirati ili se razbuktati pod toplotom.

Borove je najbolje saditi daleko od kuće i tako da ne budu iznad drugih stabala ili žbunova.

Kleka

Kleka je još jedna zimzelena biljka koja lako gori zbog visokog sadržaja ulja ili smole.

„Njeno gusto, sitno lišće može postati veoma suvo tokom leta“, kaže master baštovanka Meri Džejn Djuford. Takođe imaju tendenciju da nakupljaju suv i mrtav materijal.

„To stvara suvu zalihu veoma zapaljivog, finog materijala bogatog prirodnim biljnim uljima“, kaže ona. Za svaki slučaj, kleku treba saditi što dalje od kuće.

Kedar

Još jedna zimzelena biljka, kedar ima neke iste probleme kao bor i kleka: visok sadržaj ulja i smole, kao i zapaljivo, suvo lišće.

„Sve zimzelene biljke trebalo bi saditi dalje od objekata, idealno najmanje 9 metara udaljene u područjima sklonim požarima“, kaže Djuford. Umesto da ih sadite uz kuću, koristite ih duž granica placa ili kao vizuelnu zaštitu u daljini.

Miskantus

Miskantus je ukrasna trava koja može predstavljati veći rizik od požara.

„Njegov način rasta stvara tanko, usko lišće koje brzo gubi vlagu po suvom vremenu“, kaže Djuford. Ovo lišće i suvi biljni ostaci veoma brzo se pale i brzo gore. „Pored toga, visoke ukrasne trave posađene uz objekte mogu preneti vatru na građevine“, dodaje ona.

Da bi bilo bezbednije, Djuford preporučuje korišćenje ukrasnih trava kao akcenata u otvorenim baštenskim lejama daleko od objekata. „Okružite ukrasne trave šljunkom, kamenim stazama ili navodnjavanim pokrivačima tla“, dodaje ona.

Lavanda

Lavanda je odlična biljka za pokrivanje tla, ali sadrži ulja koja se lako pale.

„Da bi se smanjio rizik, trebalo bi je saditi najmanje 1,5 do 3 metra od bilo koje građevine“, kaže Pol Kristofi, direktor razvoja poslovanja i suosnivač kompanije FC Fire Prevention. „Umesto toga, koristite biljke otpornije na vatru poput hortenzija, dnevnih ljiljana ili seduma, i razmotrite korišćenje šljunka uz kuću kako biste ograničili širenje požara.“

Ruzmarin

Ruzmarin je zapaljiviji od većine drugih začinskih biljaka. „Jedna mana mirisnih biljaka poput ruzmarina jeste to što su prepune eteričnih ulja“, kaže Kubijan. Ta ulja se lako mogu zapaliti.

Još jedan problem? „U toplim uslovima, njegovi mali listovi nalik iglicama i isparljiva jedinjenja lako mogu planuti“, dodaje on. Umesto toga, uzgajajte ovu biljku u posebnoj saksiji kako biste sprečili širenje požara.

