Najjači uticaj ovog tranzita osećaju Bik, Lav, Škorpija, Vodolija, Devica i Jarac.

Za Bikove, ovo je lični reset. Dolazi period u kojem moraju da se suoče sa sobom, svojim željama i finansijama. Sve što su odlagali sada dolazi na red. Lavovi i Škorpije ulaze u period pritiska, posebno u oblasti posla i odnosa. Mogući su sukobi ega, tvrdoglave situacije i borba za kontrolu, ali i važne životne odluke. Vodolije mogu osetiti nestabilnost u finansijama i potrebu da promene način na koji troše ili zarađuju novac. Device i Jarčevi, s druge strane, imaju šansu da stabilizuju situaciju, ali samo ako budu istrajni i ne ulaze u impulsivne poteze.

Mars u Biku ne donosi brze rezultate, već spor, ali siguran napredak. Sve što se sada započne može trajati dugo, ali zahteva strpljenje, disciplinu i realan pristup. Ovaj tranzit posebno testira strpljenje i otpornost, jer ništa ne dolazi lako, ali ono što se izbori, ima dugoročnu vrednost.