Mnogima je pire krompir omiljeni prilog uz jelo, ali je nekad postizanje kremastog svilenkastog jela gotovo nemoguće. Kuvarica Rozmari Gil je svoje dragocene savete za ukusno jelo podelila s ljubiteljima hrane na TikToku.

Mnogi greše kad kuvaju krompir

Ona je otkrila svoju tajnu za postizanje vrhunske pahuljaste teksture pire krompira, koja je jednostavna i mogu da je primene i početnici. Kuvarica je objavila video u kojem je objavila da mnogi greše kada je u pitanju priprema pire krompira. "Kuvajte krompir u mleku, a ne u vodi. Krompiri su poput testenine, otpuštaju skrob u tečnost u kojoj se kuvaju", objasnila je. Mleko u kojem se krompir kuvao omogućava da dobijemo bogat, svilenkast i kremasti pire krompir. Kada bacite vodu u kojoj ste kuvali krompire, bacate i sav skrob.

Kako uprljati manje šerpi

Za one koji se žele da upraljaju manje posuđa, ima još jedan genijalan savet: izgnječite krompir direktno u loncu, tako da možete zaboraviti na upotrebu miksera. Njeni pratioci su oduševljeni trikom, a jedna žena je napisala: "Ovo je način na koji pravim pire već godinama i svi uvek pitaju kako je uvek tako kremast i ukusan".

