Cveće koje voli sunce je veoma zahvalno za uzgoj u baštama i na terasama, ali i ono zahteva pravilnu negu.

Sunčeva svetlost je ključna za rast i fotosintezu biljaka, ali previše direktnog sunca može ih oštetiti, pa je važno izabrati vrste koje dobro podnose visoke temperature i redovno ih zalivati, naročito tokom sušnih perioda.

Među baštenskim biljkama koje uspevaju na jakom suncu izdvajaju se cinije, neven i suncokreti, koji su izdržljivi, lako se uzgajaju i daju bogat cvet. U ovu grupu spadaju i biljke poput limun verbene, geranijuma i žalfije, koje dobro podnose toplotu i često privlače oprašivače.

Šta staviti na balkone i terase?

Za balkone i terase pogodne su petunije, lavanda, ruzmarin, origano i druge aromatične biljke koje vole sunce i redovno zalivanje. Neke vrste, poput lavande i hajdučke trave, dobro podnose i sušu, dok su ehinacea, božur i dnevni ljiljani dugovečni i otporni.

Postoje i posebno izdržljive biljke koje mogu da rastu u različitim uslovima, kao i one koje uspevaju čak i tokom jakih letnjih vrućina, poput miliona zvončića i afričke margarete.

Uz pravilan izbor biljaka i dobru negu, sunčane bašte i terase mogu biti bujne, šarene i mirisne tokom cele sezone.