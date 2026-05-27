Ovan (21. mart – 19. april)

Vaša sreća ovog četvrtka biće gotovo filmska. Nešto bi moglo da se pokvari tačno minut pre nego što treba da podnesete izveštaj – ali umesto kritike, dobićete samo razumevanje. Ako zavirite u fioku stola, možda pronađete novac koji ste davno sakrili „za ne daj Bože“ i potpuno zaboravili na njega.

Što se zdravlja tiče, sasvim slučajno ćete zadržati dah dok prolazite pored kolege koji puši – pluća će vam biti zahvalna. Kod kuće ćete konačno popraviti vrata ormara koja škripe već mesecima – jednim dobrim udarcem.

Preporuka: Obucite najizgužvaniju košulju koju imate. Univerzum će pomisliti da vam nije stalo kako će proći dan – i baš zato će vam pomoći.

Bik (20. april – 20. maj)

Četvrtak vam donosi sreću u kategoriji „bezbrižno lenčarenje“. Na poslu niko neće primećivati što se baš i ne ubijate od rada, a kod kuće partner neće imati potrebu da vam drži lekcije. U novčaniku biste mogli pronaći novčanicu za koju ste mislili da je odavno nestala.

Danas će vam posebno dobro ići čuvena rečenica: „Kako ti kažeš.“

Preporuka: Zamenite toalet papir pre nego što se stari potroši. Danas je to mali ritual za privlačenje novca.

Blizanci (21. maj – 21. jun)

Vaša sreća danas dolazi kroz informacije. Slučajno ćete pročitati nečiju prepisku u prevozu i saznati gde su sutra popusti ili dobra prilika. Takođe, mogli biste imati sreće da NE upišete kurs „Kako da se obogatite za tri dana“, čime ćete sačuvati novac i živce.

Sa voljenom osobom može izbiti rasprava, ali će se mir vratiti brže nego što očekujete.

Preporuka: Ako vas nešto muči, izgovorite to u diktafon – ali nemojte slati nikome. Sreća danas voli uzdržanost.

Rak (22. jun – 22. jul)

Sreća vam dolazi kroz tuđu dramu. Izaći ćete da bacite smeće i slučajno prisustvovati raskidu ispred zgrade. Posle toga, vaš život će vam izgledati kao raj.

Moguće je i da odete po hleb, a vratite se SAMO sa hlebom – pravo malo čudo. U ljubavi, odgovor „Razmisliću“ danas funkcioniše kao zaštitni štit.

Preporuka: Pojedite kašiku pavlake direktno iz kantice. Danas mala kršenja pravila privlače sreću.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Najveća sreća danas biće to što ćete ostati neprimećeni šefu. Neka situacija će mu odvući pažnju baš kada vama bude potrebno malo mira. Novac bi mogao da se pojavi tamo gde ste ga već otpisali.

U razgovoru ćete izgovoriti nešto potpuno slučajno, a sagovornik će to doživeti kao duboku mudrost.

Preporuka: Napravite ozbiljan selfi sa „filozofskim“ opisom i pošaljite ga u porodičnu grupu – to danas donosi sreću.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Sreća će dolaziti kroz sitnice. Nešto će pući baš u vašim rukama, ali neće prestati da radi dok vam bude trebalo. U jednoj od bankarskih aplikacija mogao bi vas čekati prijatan finansijski bonus.

Partner će, na vaše iznenađenje, potpuno zaboraviti jučerašnju svađu – ne podsećajte ga.

Preporuka: Obrišite prašinu sa monitora samo jednom. Danas je i minimum dovoljan da „prevarite karmu“.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Redovi će se danas razilaziti čim im priđete – kao da kontrolišete vreme. Na kasi biste mogli dobiti više kusura nego što treba, a zvezde poručuju: ne raspravljajte se.

Slučajno ćete poslati pogrešan emotikon, ali će druga osoba to shvatiti kao genijalan sarkazam.

Preporuka: Stavite fotografiju hrane za profilnu sliku – privući ćete ukusan ručak.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Crni niz danas bi mogao da se pretvori u sreću. Telefon će vam se ugasiti sekund pre nego što pošaljete poruku zbog koje biste se pokajali. Uspešno ćete izbeći beskorisnu kupovinu koja vam je delovala primamljivo.

U odnosima će vam najbolje proći taktika „pravim se da spavam“.

Preporuka: Obujte crne čarape sa rupicom. Sreća danas voli skromne nemarne ljude.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Sreća će vam stići potpuno neočekivano. Pomerićete stolicu i izbeći onaj užasan zvuk grebanja po podu. U džepu jakne pronaći ćete novac koji ste juče bezuspešno tražili.

Čak će i rečenica „Hajde da ostanemo prijatelji“ danas proći bez drame.

Preporuka: Tri puta pljesnite rukama pre jela. Ritual možda nema smisla, ali donosi dobro raspoloženje.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Vaša sreća biće dosadna – ali vama to sasvim odgovara. Premestićete nekoliko papira po stolu i šef će pomisliti da radite od jutra do mraka.

Na račun bi mogao leći veći povraćaj novca nego što ste očekivali.

Preporuka: Složite sve račune na jedno mesto. Sreća voli red, ali bez preterivanja.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Današnja sreća dolazi kroz tehničke probleme. Internet će pasti baš pre nego što pošaljete važan mejl, a kasnije ćete shvatiti da nije ni trebalo da ga pošaljete.

Naći ćete stvar koja je preživela pranje u mašini – prava mala pobeda.

Preporuka: Pomazite mačku. Ako je nemate, poslužiće i plišana igračka – danas je važan svaki dodir koji umiruje.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Džepovi vam danas rade kao portali kroz vreme. U jakni ćete pronaći novac iz prošle godine i na trenutak pomisliti da ste se obogatili.

Nećete naručiti picu jer ćete u frižideru pronaći nešto što hitno treba pojesti – i tako ćete spasiti i stomak i budžet.

Preporuka: Plan da krenete sa jutarnjim trčanjem ostavite za petak. Pluća će vam danas biti zahvalna na odmoru.