Brojni stručnjaci za ishranu ističu da je važno osluškivati signale koje telo šalje. Želja za određenim namirnicama često može ukazivati na nedostatak minerala i elektrolita, ali upozoravaju da preterivanje u unosu pojedinih sastojaka može ozbiljno narušiti zdravlje.

Posebno se upozorava na prekomeran unos soli, koji je jedan od glavnih uzroka visokog krvnog pritiska i zadržavanja tečnosti u organizmu.

Oticanje ruku i nogu je znak upozorenja

Jedan od najčešćih simptoma preteranog unosa soli jeste oticanje zglobova, stopala i šaka. Kada telo zadržava višak vode, dolazi do pojave edema, odnosno nakupljanja tečnosti u tkivima. Stručnjaci navode da otok često prolazi sam od sebe, ali ukoliko traje nekoliko dana, može ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme.

„Kada se konzumira previše soli, telo zadržava višak natrijuma i povećava količinu tečnosti izvan ćelija. To dovodi do smanjene funkcije bubrega i zadržavanja vode, što može izazvati povećanje krvnog pritiska“, ističe Olivija Berli, nutricionista u britanskom NHS programu za prevenciju dijabetesa.

Visok krvni pritisak povećava rizik od bolesti

Lekari upozoravaju da hipertenzija predstavlja ozbiljan zdravstveni problem. Ovo stanje može dovesti do brojnih komplikacija poput:

srčanih bolesti

moždanog udara

bolesti bubrega

aneurizme

demencije.

Prema podacima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), posledice hipertenzije godišnje izazovu oko 75.000 smrtnih slučajeva.

So se krije i u namirnicama koje svakodnevno jedemo

Iako mnogi misle da kontrolišu unos soli tako što manje sole hranu, stručnjaci upozoravaju da velike količine unosimo kroz industrijski prerađene proizvode. Najviše skrivene soli nalazi se u:

hlebu

gotovim sosovima

suhomesnatim proizvodima

grickalicama

brzoj hrani.

Stručnjaci upozoravaju da odrasli ne bi trebalo da unose više od 6 grama soli dnevno, ali većina ljudi ovu granicu često premašuje.

Kada je neophodno da se javite lekaru?

Britanska NHS upozorava da hitno treba potražiti stručnu pomoć ukoliko:

otok traje nekoliko dana

otok zahvati samo jednu nogu ili zglob

područje postane crveno, bolno i toplo na dodir

imate povišenu temperaturu

bolujete od dijabetesa.

Lekari ističu da pravovremena reakcija može sprečiti ozbiljne komplikacije.

