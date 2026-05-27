Zalivanje bašte je ključno ako želite zdrave i bujne biljke, ali tokom velikih vrućina veoma je važno i kada to radite. Stručnjaci upozoravaju da jedna greška može napraviti više štete nego koristi, a većina ljudi je nesvesno ponavlja svakog dana.

Stručnjakinja za baštovanstvo Eliz Harlok iz kompanije Prestige Flowers objasnila je zašto je pravilno vreme zalivanja presudno tokom leta.

„Zalivanje tokom najtoplijeg dela dana jedna je od najvećih grešaka koje ljudi prave u bašti“, upozorila je ona.

Prema njenim rečima, kada sunce najjače prži, veliki deo vode ispari pre nego što uopšte stigne do korena biljke. Tako biljke ostaju žedne, iako deluje kao da su dobro zalivene.

Postoji i često verovanje da kapljice vode na listovima mogu dodatno pojačati sunčeve zrake i „spaliti“ biljku, ali stručnjaci ističu da je mnogo veći problem upravo brzo isparavanje vode i nedovoljno vlaženje zemlje.

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru

„Idealno je zalivati biljke rano ujutru, najbolje pre 10 sati. Tada voda uspeva da prodre duboko u zemlju i dođe do korena pre nego što nastupe najveće vrućine“, objasnila je Eliz.

Neki ljudi biraju večernje zalivanje, ali ono može pogodovati razvoju gljivica i privući štetočine.

Najveća greška je površno zalivanje svaki dan

Stručnjaci kažu da biljke ne treba svakodnevno samo blago prskati vodom.

„Ključ je u ređem, ali dubinskom zalivanju. Umesto svakodnevnog površnog kvašenja, mnogo je bolje dobro natopiti zemlju nekoliko puta nedeljno. Tako korenje raste dublje i biljke postaju otpornije na sušu i visoke temperature“, savetuje stručnjakinja.

Dodaje i da vodu uvek treba usmeriti ka korenu, a ne ka listovima.

„Tako biljka dobija vlagu tamo gde joj je najpotrebnija, a smanjuje se i rizik od bolesti“, zaključila je ona.