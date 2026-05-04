Kupovni omekšivači puni su hemikalija koje mogu izazvati alergije, iritacije kože i oštetiti tkaninu. Zato sve više žena prelazi na prirodne recepte, jednostavne, jeftine i bezbedne za celu porodicu.

Ovaj domaći omekšivač ne samo da omekšava veš i uklanja neprijatne mirise, već ostavlja miris koji traje danima. Potrebna su vam samo dva sastojka, a rezultat je kao da ste koristili najskuplji omekšivač iz prodavnice.

Recept za prirodni omekšivač za veš

Sastojci:

- 400 ml belog sirćeta

- 40 kapi eteričnog ulja po izboru (lavanda, pomorandža, pepermint).

Priprema: Pomešajte sirće i eterično ulje u staklenoj flaši. Prilikom pranja veša, sipajte jedan čep mešavine u pregradu za omekšivač u veš-mašini.

Zašto deluje:

- Sirće omekšava vlakna i neutrališe neprijatne mirise.

- Eterična ulja daju prirodan, dugotrajan miris koji se zadržava i posle sušenja.

- Nema hemikalija koje izazivaju svrab, peckanje ili iritacije.

Ne brinite, veš posle pranja neće imati miris na sirće, već blagi miris eteričnog ulja koji se stavili i trajaće danima.

Soda bikarbona kao prirodni omekšivač

Još jedan prirodni omekšivač pravi se sa sodom bikarbonom, sirćetom i eteričnim uljem koje sigurno imate u kući. Vešu daje mekoću i prijatan miris bez štetnih dodataka. Posebno je pogodan za osobe sa osetljivom kožom i za sve koji žele ekološku alternativu kupovnim proizvodima. Pored ovih osobina, prirodni omešivač od sode bikarbone je mnogo jeftiniji.

Sastojci za prirodni omekšivač:

100 g sode bikarbone

200 ml tople vode

800 ml alkoholnog sirćeta

15-20 kapi eteričnog ulja po želji.

U plastičnoj posudi pomešajte toplu vodu, sirće i sodu bikarbonu. Tokom mešanja doći će do hemijske reakcije koja izaziva intenzivno penušanje. Kada se smesa smiri, sipajte je u plastičnu bocu. Zatim dodajte eterično ulje po želji, zatvorite i dobro protresite kako bi se sastojci ravnomerno povezali.

Pre svake upotrebe promućkajte bocu. Za jedno pranje dovoljno je dodati četiri kašike omekšivača u pregradu za omekšivač u veš-mašini.

