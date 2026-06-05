Ne možete pogrešiti sa spanaćem. On je ukusniji od zelene salate i mekši od kelja, što ga čini veoma raznovrsnim dodatkom mnogim jelima. Spanać je takođe jedno od najzdravijih povrća koje možete jesti, zahvaljujući bogatom sadržaju esencijalnih nutrijenata.

Ali, kao i kod mnogog lisnatog povrća, spanać je čest izvor trovanja hranom, naročito zato što se često jede sirov. Kako biste smanjili rizik (i produžili svežinu povrća), važno je da naučite kako se spanać pravilno pere, prema savetima kulinarskih stručnjaka.

Da li treba prati spanać?

Uopšteno, da: spanać bi uvek trebalo oprati pre jela ili kuvanja.

„Spanać je bogat hranljivim materijama, pa bakterije na njemu mogu lako da se razmnožavaju“, kaže Rouzmeri Traut (DHSc), direktorka programa i vanredna klinička profesorka kulinarskih veština i nauke o hrani na univerzitetu ,,Drexel University" za sajt Martha Stewart. On takođe može sadržati zemlju i nečistoće, kao i drugo povrće. Pranjem spanaća smanjuje se prisustvo ovih kontaminanata, čime se umanjuje rizik od bolesti koje se prenose hranom.

Izuzetak je spanać označen kao „spreman za jelo“ (eng. ,,ready-to-eat", RTE), koji je prethodno opran od strane proizvođača. U prodavnicama se ovaj tip obično prodaje u plastičnim kutijama ili kesama (umesto u rinfuzi) i najčešće je označen kao „oprano“ ili „trostruko oprano“, prema Trautovoj.

RTE spanać ne treba dodatno prati, kaže ona. „Zapravo, nema dodatne koristi od toga, a pranje može povećati rizik od unakrsne kontaminacije.“

Kako oprati običan spanać

Da biste oprali klasičan (običan) spanać, sledite ove korake:

Stavite cediljku u veliku činiju, pa je napunite hladnom vodom.





Potopite listove spanaća u vodu i lagano ih pokrećite. „Ovo uklanja krupnije naslage“, kaže Trautova.





Procedite i isperite pojedinačne listove pod mlazom hladne vode.Osušite ih tapkanjem čistim papirnim ubrusom, pa uklonite stabljike.

„Tokom pranja pazite da ne pritiskate previše spanać, jer možete da oštetite listove“, kaže Stiven Mandraćija, direktor kulinarskih operacija na Institutu kulinarske edukacije u Njujorku.

Kovrdžavi vs. ravni spanać

Uopšteno, kovrdžavi spanać se pere isto kao i ravni.

Međutim, zbog naborane površine lakše zadržava prljavštinu, insekte i druge nečistoće. Zbog toga je važno obratiti posebnu pažnju na sitne nabore prilikom pranja.

Kako oprati mladi spanać

Postupak je sličan.Trautova savetuje da:

Stavite cediljku u veliku činiju i napunite je hladnom vodom.





Dodajte listove i lagano ih promešajte.





Procedite i isperite.





Osušite papirnim ubrusom.

Takođe možete koristiti centrifugu za salatu: jednostavno stavite mladi spanać u posudu i centrifugirajte dok se ne osuši. Međutim, „stabljike mogu da se zaglave u centrifugi, pa ih uklonite pre okretanja“, savetuje Trautova.

Saveti za pranje spanaća

Operite ruke prvo

„Operite ruke pre rukovanja bilo kojom hranom, uključujući spanać“, kaže Trautova. To sprečava prenos bakterija sa ruku na povrće. Operite ruke najmanje 20 sekundi sapunom i toplom vodom, pa ih osušite čistom krpom.

Ne perite spanać unapred

Sačekajte da ga operete neposredno pre upotrebe. Pranje unapred može povećati razvoj bakterija i buđi zbog viška vlage.

Ako ga ipak morate oprati ranije, dobro ga osušite. „Ako spanać nije dobro osušen, vlaga može ubrzati njegovo propadanje“, kaže Mandraćija.

Odbacite oštećene listove

Pre pranja bacite listove koji su uveli, sluzavi ili pocepani. „Kada su listovi oštećeni, bakterije lakše ulaze u unutrašnjost biljke“, objašnjava Trautova. Takođe, mikroorganizmi se mogu preneti na susedne listove, što skraćuje rok trajanja spanaća.

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