Zaboravite skupe omekšivače, jake hemikalije i veštačke mirise koji brzo nestaju. Monahinje u manastirima već godinama koriste jednostavan prirodni trik zahvaljujući kojem veš ostaje mekan, svež i prijatnog mirisa mnogo duže, bez štetnih dodataka. Potreban je samo jedan sastojak koji gotovo svako već ima u kuhinji – a efekat je iznenađujuće dobar.

U vreme kada se sve više ljudi okreće prirodnim rešenjima i starim receptima, ponovo je u centru pažnje metoda pranja veša koja potiče iz manastirske prakse, gde su se oduvek negovali jednostavnost, čistoća i izbegavanje nepotrebnih hemikalija.

Prema svedočenjima, monahinje su kao zamenu za klasične omekšivače koristile alkoholno sirće, jer ono ne samo da omekšava tkaninu, već i uklanja neprijatne mirise, dezinfikuje odeću i ostavlja osećaj svežine koji traje danima.

Tajna prirodnog omekšivača

Rešenje je veoma jednostavno – alkoholno sirće, uz dodatak nekoliko kapi eteričnog ulja, postaje efikasan prirodni omekšivač.

Za razliku od industrijskih preparata, sirće:

neutrališe neprijatne mirise

uklanja ostatke deterdženta iz vlakana

omekšava tkaninu

dezinfikuje odeću

sprečava stvaranje kamenca u veš-mašini

Najvažnije je to što veš nakon pranja ostaje mekan i prijatnog mirisa, bez tragova hemikalija.

Kako se koristi

Potrebno je:

200 ml alkoholnog sirćeta

10–15 kapi eteričnog ulja (lavanda, limun, eukaliptus, narandža ili ruža)

Sirće sipajte u pregradu za omekšivač, dodajte eterično ulje, lagano promućkajte i pokrenite pranje. Nakon sušenja odeća neće mirisati na sirće, već na blag i prirodan miris eteričnog ulja.

Zašto je ova metoda sve popularnija

Industrijski omekšivači često sadrže veštačke mirise, hemijske dodatke i konzervanse koji kod osetljivih osoba mogu izazvati iritacije kože ili alergijske reakcije. Sirće je, s druge strane, prirodno, bezbedno za kožu, ekološki prihvatljivo i znatno jeftinije rešenje.

Mali trik za dugotrajniji miris

Ako želite da odeća zadrži miris još duže, nekoliko kapi eteričnog ulja možete nakapati na pamučnu krpicu i ubaciti je u sušilicu ili staviti u ormar među odeću. Tako će veš ostati svež i prijatan na dodir danima.

Ovaj jednostavan manastirski trik poslednjih godina ponovo postaje popularan, jer pokazuje da su često najjednostavnija i prirodna rešenja ujedno i najefikasnija.