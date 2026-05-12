Čišćenje podova često oduzima mnogo vremena, posebno u domovima sa decom i kućnim ljubimcima, gde se to radi skoro svaki dan. Prašina, dlake, mrlje i svakodnevna prljavština brzo se vraćaju čak i nakon detaljnog brisanja.

Ipak, stručnjak za podove Ričard Mekej otkrio je jednostavan trik sa samo dva sastojka koji može pomoći da podovi ostanu čisti mnogo duže.

Dodajte omekšivač u vodu za brisanje poda

Prema rečima stručnjaka, dovoljno je da u litar tople vode dodate jednu do dve kašičice omekšivača za veš, a zatim pod prebrišete mikrofiber džogerom kao i obično.

Ova jednostavna mešavina stvara antistatički sloj koji odbija prašinu, dlake i sitne nečistoće, pa podovi ostaju uredni i sjajni znatno duže nego inače.

Zašto ovaj trik deluje tako dobro

Omekšivač za veš sadrži sastojke koji zaglađuju površinu poda i smanjuju statički elektricitet. Upravo zbog toga prašina i dlake teže ostaju zalepljene za pod.

Osim što podovi izgledaju čistije, ceo dom dobija i prijatan, osvežavajući miris nakon brisanja. Ovaj trik posebno je koristan za porodice sa malom decom i kućnim ljubimcima, gde se prljavština brzo nakuplja.

Džoger sa mikrofiberom daje najbolje rezultate

Stručnjaci preporučuju korišćenje mikrofiber mopa jer bolje skuplja prašinu i prljavštinu bez potrebe za agresivnim hemikalijama, piše portal "Express". Takođe, savetuju da podove ne natapate previše vodom, posebno ako imate laminat, parket ili vinil podove.

