Pranje veša možda nikada neće biti vrhunac vaše nedelje, ali vredi se podsetiti koliko je danas lakše nego ranije. Današnji deterdženti dolaze u unapred doziranim količinama, sadrže efikasnije enzime za čišćenje i bolji su za životnu sredinu. Mašine za pranje veša su veće, nežnije prema odeći i mogu se programirati za skoro svaku vrstu tkanine i količinu veša.

Pored toga, automatske sušilice olakšavaju posao sušenja odeće napolju po zimskom vremenu, nude različite programe za različite materijale i čak dezinfikuju odeću.

Uz sve ove novine, nije ni čudo što su neka „pravila“ pranja veša koja smo nekada učili danas spremna za zaborav.

Evo sedam zastarelih navika koje konačno možete da napustite.

„Ponedeljak je dan za pranje veša“

Istina: Čuvanje celog veša za jedan dan može biti previše naporno.

„Pere se u ponedeljak, pegla u utorak, krpi u sredu, mesi u četvrtak, čisti u petak, peče u subotu“ bila je mantra koju su mlade žene nekada učile. Zaboravite ovaj raspored i odbacite staromodnu ideju da se sav veš ostavlja za jedan dan.

Umesto toga, nabavite više korpi za veš i naučite članove domaćinstva da razdvajaju prljav veš po boji i vrsti tkanine. Ubacite jednu turu veša pre posla i prebacite je u sušilicu kasnije tokom dana. Stavite još jednu turu da se pere pre spavanja i osušite je narednog jutra. Svaku opranu turu odmah složite i odložite, kako se ne bi gomilala.

Koristite vruću vodu za čist veš

Istina: Zahvaljujući napretku deterdženata, hladna ili mlaka voda dovoljna je za većinu fleka i prljavštine.

Nekada davno odeća se kuvala u velikim loncima vruće vode iznad vatre da bi se očistila. Tada su tkanine bile uglavnom teški pamuk ili lan koji su mogli da izdrže visoke temperature. Današnje sintetičke tkanine i fina prirodna vlakna ne podnose često pranje u vrućoj vodi. Osim toga, vruća voda može dovesti do izbleđivanja tamne odeće.

Dodajete više deterdženta za čistiju odeću

Istina: Previše deterdženta zapravo može napraviti problem.

Prevelika doza ostavlja ostatke u tkanini koji zadržavaju prljavštinu i neprijatne mirise, a odeća postaje kruta i gruba. Jedna od najgorih navika je sipanje deterdženta direktno preko odeće ili ubacivanje šake kapsula. Mašinama visoke efikasnosti obično je potrebna samo jedna kapsula ili oko dve kašičice tečnog deterdženta po punoj turi.

Mislite da je mirisna odeća čista odeća

Istina: Miris ne znači nužno i čistoću.

Čista odeća nema mirise znoja, ulja ili hrane. Jako mirisni deterdženti samo maskiraju te mirise, koji se vraćaju kada ih telesna toplota ponovo oslobodi iz tkanine. Probajte da operete veš bezmirisnim deterdžentom da biste videli da li je zaista čist.

Podešavate dugmad na mašini za pranje i sušenje i nikada ih ne menjate

Istina: Prilagođavanje podešavanja svakoj turi veša poboljšava pranje, čuva tkanine i smanjuje troškove energije.

Uštedećete novac i dobiti bolje rezultate ako za svaku turu veša resetujete veličinu punjenja, program pranja, temperaturu vode i podešavanja sušilice. Uvek uzmite u obzir veličinu veša, stepen zaprljanosti i vrstu tkanine koju perete ili sušite.

Ne mislite da je potrebno čitati etikete za održavanje odeće

Istina: Čitanje etiketa pomaže da se izbegnu oštećenja i produžava vek odeće.

Da li vam se ikada desilo da se odeća skupi, da pusti boju na ceo veš ili da mikrovlakna budu prekrivena vlaknima i dlačicama iz mašine? Ovi problemi se često mogu izbeći ako pročitate etiketu za održavanje. Američka Federalna trgovinska komisija propisuje da odeća mora imati etikete sa sastavom i uputstvom za održavanje. Iako proizvođači često preporučuju najbezbedniji način čišćenja, uz iskustvo možete odlučiti da li ćete neki komad prati u mašini, ručno ili ga dati na hemijsko čišćenje.

Verujete da se mašina za pranje sama ispira i čisti posle svake ture

Istina: Mašine za pranje veša zahtevaju redovno čišćenje.

I pored količine vode koja prolazi kroz svaki ciklus, u mašini ostaju tragovi prljavštine, dlake, vlakna i naslage. Čišćenje mašine bar jednom mesečno obezbeđuje čistiji veš i sprečava začepljenja i skupe kvarove na vodovodnim instalacijama, objašnjava Real Simple.

