Pranje veša je jedan od mnogih kućnih poslova kod kojih „više“ često ne znači i „bolje“. Šta to znači? Ako koristite previše deterdženta, omekšivača ili predugo sušite odeću u mašini za sušenje, vaša garderoba može postati kruta i neprijatno hrapava na dodir.

U mnogim slučajevima, veš koji postane tvrd i grub rezultat je našeg nedostatka umerenosti, a ne problema sa samom mašinom za pranje veša — i to je dobra vest.

Stručnjaci za čišćenje su objasnili najčešće razloge zbog kojih veš počinje da deluje grubo, kao i najjednostavnije načine da se taj problem reši i spreči.

Zašto veš postaje tvrd i grub na dodir i kako to da rešite

Veš može da postane krut nakon pranja iz nekoliko uobičajenih razloga, ali prema rečima Kim Romajn, naučnice za negu tkanina i stručnjakinje za deterdžente kompanije P&G, problem se najčešće svodi na ostatke sredstava na tkanini ili na način na koji se vlakna suše.

Evo šta bi moglo da bude uzrok.

Previše deterdženta ili omekšivača

Ovo se ne može dovoljno naglasiti: više deterdženta ne znači nužno i čistiji veš.

„Jedan od najčešćih uzroka je korišćenje prevelike količine deterdženta“, kaže Frej Levenhaupt, stručnjak za tekstil i pranje veša i suosnivač kompanije ,,Steamery" za Real Simple. „Kada se deterdžent ne ispere potpuno tokom ciklusa pranja, njegovi ostaci mogu da se nakupljaju u vlaknima i da odeća postane kruta ili prekrivena sapunjavim slojem.“

Previše deterdženta takođe može dovesti do toga da odeća izgubi oblik i izgleda bez sjaja.

Ironično, i omekšivač može biti jednako problematičan kada se koristi u prevelikim količinama. Kim Romajn smatra da je to danas čak češći problem kod modernih mašina za pranje veša koje troše manje vode. Ostaci omekšivača mogu ostati na odeći ako se ne ispere dovoljno temeljno, ostavljajući tkaninu tvrdom i grubom, ponekad čak i pre sušenja.

Rešenje je uglavnom u pravilnom ispiranju i nezi vlakana.

„Tvrdoću veša možete sprečiti tako što ćete pažljivo dozirati deterdžent“, kaže Levenhaupt, koji preporučuje najviše dve do tri supene kašike deterdženta po pranju. Takođe savetuje da proverite uputstva na ambalaži, jer se koncentracija razlikuje od proizvođača do proizvođača.

Romajn dodaje da količinu deterdženta uvek prilagođava veličini ture veša i stepenu zaprljanosti. Za tvrdokorne fleke može biti potrebno malo više deterdženta ili prethodni tretman mrlja.

Važno je imati na umu da tvrd i grub veš obično nije posledica jednog lošeg pranja.

„Često grubost nije rezultat jednog ciklusa pranja, već nakupljanja deterdženta ili sredstava za negu tkanina tokom više uzastopnih pranja“, objašnjava Romajn.

Tvrda voda

Još jedan čest razlog za grub veš jeste tvrda voda, odnosno voda koja sadrži visok nivo rastvorenih minerala.

„Ako živite u području sa tvrdom vodom, minerali poput kalcijuma i magnezijuma mogu da se vezuju za vlakna tkanine tokom pranja“, kaže Romajn. „Kako se odeća suši, te naslage mogu učiniti materijal grubljim i manje elastičnim.“

Jedno rešenje je ugradnja filtera za celu kuću, ali to može biti skupo i nepraktično. Pristupačnija opcija su sredstva za ispiranje koja pomažu u smanjenju naslaga izazvanih tvrdom vodom.

Pošto nemaju sve mašine posebno odeljke za takve proizvode, Romajn preporučuje da se sipaju u pregradu za omekšivač. I ovde važi pravilo da je manje često bolje.

Sušenje na vazduhu

Iako deluje kao logičan izbor tokom lepog vremena, sušenje veša na vazduhu takođe može doprineti njegovoj krutosti.

„Bez pokreta, vlakna se suše u istom položaju i mogu postati kruta“, objašnjava Romajn. „Nasuprot tome, mašina za sušenje neprekidno okreće tkaninu, što pomaže da se razbije ukočenost i vrati mekoća.“

S druge strane, Levenhaupt upozorava da često izlaganje visokim temperaturama u sušilici takođe može učiniti tkanine krutim, pa je idealno pronaći ravnotežu.

To može značiti da veš prvo osušite na vazduhu do određene mere, a zatim ga kratko završite u sušilici, ili da koristite niže temperature sušenja kad god je moguće.

Ipak, samo sušenje na vazduhu i dalje češće dovodi do toga da tkanina bude grublja na dodir.

Kako omekšati tvrd veš sa pranjem ili bez njega

Ako primetite da je odeća gruba odmah nakon vađenja iz mašine za pranje, dok je još vlažna, verovatno će biti potrebno dodatno ispiranje ili ponovno pranje.

Cilj je da se ukloni višak deterdženta koji je ostao u vlaknima.

„Pustite odeću kroz dodatni ciklus ispiranja i proverite kako se oseća nakon toga“, savetuje Levenhaupt. „Ako je i dalje kruta, ponovite ispiranje još jednom kako biste uklonili preostale naslage.“

Nakon toga, kratko sušenje u sušilici na niskoj temperaturi može pomoći da tkanina ponovo postane mekša.

Ako grubost primetite tek kada je odeća već suva, postoji nekoliko brzih rešenja koja ne zahtevaju ponovno pranje.

Romajn preporučuje da odeću vratite u sušilicu na 10 do 15 minuta na srednjoj temperaturi zajedno sa vlažnom krpom i maramicom za sušilicu.

„Kombinacija vlage i okretanja pomaže da se vlakna opuste, dok maramica daje dodatnu mekoću i smanjuje statički elektricitet“, kaže ona.

Parni osveživač odeće takođe može brzo pomoći da se ukočena vlakna opuste.

„Odeću možete okačiti i u kupatilu punom pare. Vlaga iz vazduha pomaže da tkanina omekša bez potrebe za novim pranjem“, dodaje Romajn.

Drugi načini da sprečite tvrd veš

Znamo da je pravilna količina deterdženta ključna, ali možete i da uložite u kvalitetnije deterdžente kako biste sprečili nakupljanje naslaga. „Izbor deterdženta koji je formulisan da čuva vlakna može pomoći da se mekoća održi tokom vremena“, kaže Levenhaupt.

On je tokom svoje karijere razvijao visoko koncentrovane deterdžente koji su osmišljeni da nežno čiste, a istovremeno očuvaju mekoću tkanine. Cilj je pronaći proizvod koji ima dobru reputaciju kada je u pitanju temeljno ispiranje (vredi proveriti recenzije).

Takođe, iako smo pomenuli da previše omekšivača može da izazove isto ono nakupljanje koje pokušavate da izbegnete, to ne znači da ga treba potpuno izbaciti — već samo koristiti prema uputstvu.

„Korišćenje omekšivača u ciklusu ispiranja ili maramica za sušilicu može pomoći da se vlakna opuste i poboljša ukupna mekoća“, kaže Romajn.

Ako i pored svih ovih saveta i dalje primetite krut veš, moguće je da perete previše odeće odjednom.

„Odeći je potreban prostor da se slobodno kreće kako bi voda i deterdžent mogli pravilno da cirkulišu i isperu se“, kaže Romajn. „Preopterećenje mašine ograničava to kretanje i može zarobiti ostatke u vlaknima, što dovodi do tvrdoće.“

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