Sa porastom temperatura i promenljivim vremenskim uslovima, mnogi građani ponovo primećuju smrdibube u svojim stanovima i kućama. Ovi insekti često se mogu videti na prozorima, zavesama, balkonima, oko biljaka ili u skrivenim uglovima prostorija.

Iako ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, njihovo prisustvo retko kome prija.

Za razliku od nekih drugih insekata, smrdibube ne ujedaju i ne prenose bolesti. Međutim, poznate su po tome što u slučaju opasnosti ispuštaju veoma neprijatan miris. Upravo zbog toga stručnjaci savetuju da ih ne treba gnječiti, jer se miris može zadržati na nameštaju, zidovima, odeći i rukama.

Ovi insekti najčešće ulaze kroz otvorene prozore i vrata, ali i kroz najmanje pukotine oko stolarije, roletni, komarnika ili ventilacionih otvora. Privlače ih toplota, svetlost i mesta na kojima mogu da pronađu zaklon.

Posebno su aktivne tokom perioda naglih vremenskih promena, kada traže sigurnije uslove za boravak. Zato ih često viđamo na terasama, fasadama i u blizini cveća, odakle lako pronalaze put do unutrašnjosti doma.

Šta uraditi kada ih primetite

Najjednostavniji način je da smrdibubu pažljivo uhvatite pomoću papira, čaše ili manje posude i iznesete napolje. Važno je da je ne pustite odmah pored prozora ili ulaznih vrata, kako se ne bi brzo vratila.

Na taj način izbegava se neprijatan miris koji nastaje kada se insekt povredi ili zgnječi.

Da li je usisivač dobro rešenje

Kada se u prostoru pojavi veći broj smrdibuba, usisivač može pomoći da ih brzo uklonite. Ipak, nakon toga neophodno je odmah isprazniti kesu ili posudu i detaljno očistiti uređaj.

U suprotnom, karakterističan miris može ostati u usisivaču i osećati se svaki put kada ga koristite.

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Sprečite njihov ulazak

Najefikasniji način borbe protiv smrdibuba jeste sprečavanje njihovog ulaska u dom.

Redovno proveravajte stanje komarnika, zaptivki na vratima i prozorima, kao i eventualne pukotine kroz koje insekti mogu da prođu.

Oštećenja treba sanirati što pre, bilo silikonom, dihtung trakama ili drugim odgovarajućim materijalima.

Mirisi koje ne podnose

Smrdibube uglavnom izbegavaju jake i intenzivne mirise. Zbog toga mnogi koriste mešavinu vode i nekoliko kapi eteričnih ulja poput nane, lavande ili čajevca.

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Takav rastvor može se nanositi na prozorske okvire, pragove i druga mesta na kojima se insekti često pojavljuju.

Ipak, vlasnici kućnih ljubimaca trebalo bi da budu oprezni, jer pojedina eterična ulja mogu negativno uticati na pse i mačke.

Održavajte terase i balkone urednim

Smrdibube vole zaklonjene i retko uznemiravane delove prostora. Zato se često skrivaju među saksijama, suvim lišćem, kutijama ili iza roletni.

Redovno čišćenje balkona, terasa i prostora oko prozora može značajno smanjiti verovatnoću da se zadrže u blizini vašeg doma. Ako ih stalno primećujete na istom mestu, proverite postoji li u blizini otvor ili pukotina kroz koju ulaze.

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