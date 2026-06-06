Sa porastom temperatura i promenljivim vremenskim uslovima, mnogi građani ponovo primećuju smrdibube u svojim stanovima i kućama. Ovi insekti često se mogu videti na prozorima, zavesama, balkonima, oko biljaka ili u skrivenim uglovima prostorija.

Iako ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, njihovo prisustvo retko kome prija.

Za razliku od nekih drugih insekata, smrdibube ne ujedaju i ne prenose bolesti. Međutim, poznate su po tome što u slučaju opasnosti ispuštaju veoma neprijatan miris. Upravo zbog toga stručnjaci savetuju da ih ne treba gnječiti, jer se miris može zadržati na nameštaju, zidovima, odeći i rukama.