Omlet je mnogima omiljen izbor za brzi i hranljivi obrok. Jednostavan je za pripremu, zahteva minimalno sastojaka i gotov je za samo nekoliko minuta. Ipak, priprema u tiganju često podrazumeva korišćenje ulja ili putera, a čišćenje masnog tiganja nakon jela može pokvariti celi doživljaj. Srećom, postoji metoda koja eliminiše ove probleme, a mogla bi biti i zdravija.

Spisateljica i stručnjakinja za hranu, Egna Perez, podelila je tehniku pripreme omleta koja ne uključuje tiganj. Kako piše Mirror, reč je o korišćenju mikrotalasne peći, uređaja koji se često potcenjuje kada je reč o pripremi jaja.

Iako zvuči neobično, Egna ističe: "Priprema omleta u mikrotalasnoj štedi vreme, pojednostavljuje proces i čak poboljšava zdravstveni aspekt obroka. Ova metoda ima brojne prednosti. Kao prvo, manje čišćenja jer obično zaprljate samo jednu posudu. Zatim, tu je i zdravstvena strana: budući da vam ne trebaju ulje ili puter za kuvanje, vaš omlet na kraju ima manje kalorija - otprilike 180 po porciji bez dodatne masnoće."