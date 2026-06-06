Omlet je mnogima omiljen izbor za brzi i hranljivi obrok. Jednostavan je za pripremu, zahteva minimalno sastojaka i gotov je za samo nekoliko minuta. Ipak, priprema u tiganju često podrazumeva korišćenje ulja ili putera, a čišćenje masnog tiganja nakon jela može pokvariti celi doživljaj. Srećom, postoji metoda koja eliminiše ove probleme, a mogla bi biti i zdravija.
Spisateljica i stručnjakinja za hranu, Egna Perez, podelila je tehniku pripreme omleta koja ne uključuje tiganj. Kako piše Mirror, reč je o korišćenju mikrotalasne peći, uređaja koji se često potcenjuje kada je reč o pripremi jaja.
Iako zvuči neobično, Egna ističe: "Priprema omleta u mikrotalasnoj štedi vreme, pojednostavljuje proces i čak poboljšava zdravstveni aspekt obroka. Ova metoda ima brojne prednosti. Kao prvo, manje čišćenja jer obično zaprljate samo jednu posudu. Zatim, tu je i zdravstvena strana: budući da vam ne trebaju ulje ili puter za kuvanje, vaš omlet na kraju ima manje kalorija - otprilike 180 po porciji bez dodatne masnoće."
- Razbijte željeni broj jaja u činiju i dodajte malo mleka ili hladne vode kako bi omlet bio sočniji.
- Dodajte prstohvat soli, što će pomoći da se jaja ravnomerno skuvaju, i dobro umutite smesu kašikom.
- Kada se sastojci sjedine, umešajte svoj omiljeni narendani sir i temeljno ga rasporedite po smesi.
- Prebacite smesu u posudu prikladnu za korišćenje u mikrotalasnoj.
- Zagrejavajte 50 sekundi na srednje jakoj snazi (otprilike 800 do 900 vata).
- Nakon prvog zagrejavanje, proverite ivice - trebali bi se početi odvajati od posude, dok bi sredina trebala ostati blago vlažna.
- Ako omlet nije dovoljno pečen po vašem ukusu, nastavite ga grejati u intervalima od deset do 15 sekundi dok ne budete zadovoljni teksturom.
- Za dodatnu nutritivnu vrednost, u gotov omlet možete dodati sveži sir s niskim udelom masti i povrće poput spanaća ili paradajza.
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